Фердинанд сравнил Ван-Биссаку с Александер-Арнольдом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сравнил правого защитника "красных дьяволов" Аарона Ван-Биссаку с визави из "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом.

В данный момент главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт имеет шикарный выбор игроков справа в обороне. Помимо Ван-Биссаки и Александер-Арнольда, в его распоряжении также находятся Киран Триппьер, Кайл Уолкер, Рис Джеймс и Макс Ааронс.



Фердинанд восхищается умением Трента поддерживать атаку и раздавать точные передачи, однако Рио считает, что в обороне Аарону нет равных.



"Я видел Рахима Стерлинга против Аарона Ван-Биссаки. Стерлинг каждому способен устроить взбучку, но против Ван-Биссаки ему пришлось тяжело".



"При игре один тебе не превзойти Ван-Биссаку физически, тебе не перебегать его. Если ты чуть оторвешься от него, он ускорится и сыграет в подкате".



"Он невероятным образом опекает своего игрока. Если бы в "Юнайтед" захотели, он мог бы играть справа в тройке защитников. Думаю, он был бы великолепен там".



"Если бы скрестить этих двоих, Аарона Ван-Биссаку и Трента Александер-Арнольда, получился бы идеальный игрок".



"При игре с мячом Ван-Биссака и близко не дотягивает до Трента, но при обороне один на один Трент и близко не дотягивает до Ван-Биссаки. Если бы их совместить, ты бы получил безупречную машину".



"Кто из них должен играть? Это зависит от матча. Если бы я знал, что придется много обороняться и сдерживать вингера, я бы выпустил Ван-Биссаку", — цитирует Фердинанда The Independent.