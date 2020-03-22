Доннарумма не интересен "Эвертону"

"Эвертон" не заинтересован в приобретении голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

На текущей неделе в итальянской прессе появились слухи о том, что главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти готовит предложение о покупке Доннаруммы, желая добавить конкуренции первому номеру своей команды Джордану Пикфорду.



Доннарумма по праву считается одним из лучших молодых голкиперов в Европе, вдобавок интерес к Джанлуиджи серьезно подогревает тот факт, что сейчас от контракта 21-летнего итальянца с "россонери" остается только один полный год.



Однако Liverpool Echo удалось выяснить у своего источника на "Гудисон Парк", что "Эвертон" не заинтересован в Доннарумме. В приоритете у Анчелотти укрепление других позиций, нежели вратарская.