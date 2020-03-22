Доннарумма не интересен "Эвертону"
"Эвертон" не заинтересован в приобретении голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.
На текущей неделе в итальянской прессе появились слухи о том, что главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти готовит предложение о покупке Доннаруммы, желая добавить конкуренции первому номеру своей команды Джордану Пикфорду.
Доннарумма по праву считается одним из лучших молодых голкиперов в Европе, вдобавок интерес к Джанлуиджи серьезно подогревает тот факт, что сейчас от контракта 21-летнего итальянца с "россонери" остается только один полный год.
Однако Liverpool Echo удалось выяснить у своего источника на "Гудисон Парк", что "Эвертон" не заинтересован в Доннарумме. В приоритете у Анчелотти укрепление других позиций, нежели вратарская.
22.03.2020 19:00
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Да кому нужен вообще, вот он реально просто распиаренное решето
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короновирусный нытик за овердохрена. даром не нужен.
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