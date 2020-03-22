МЮ предлагает Беллингему меньше денег, чем "Боруссия"

"Манчестер Юнайтед" сделал вундеркинду "Бирмингема" Джуду Беллингему менее выгодное в финансовом плане предложение, нежели дортмундская "Боруссия".

В свои 16 лет Беллингем демонстрирует настолько зрелый футбол, что насчет его перехода в один из европейских топ-клубов по окончании сезона нет никаких сомнений.



Помимо "Юнайтед" и "Боруссии", перспективного полузащитника видеть у себя хотят "Бавария" и "Челси". Все четыре перечисленных клуба уже достигли договоренности с "Бирмингемом", поэтому теперь выбор за самим Джудом.



Однако Daily Mirror стало известно, что "красные дьяволы" не хотят разбаловать юниора деньгами. Если Беллингем выберет "Юнайтед", то только из спортивных соображений, потому что в финансовом отношении у него есть более выгодный вариант.



Столь агрессивное поведение "Боруссии" вызвано тем, что в Дортмунде смирились с неизбежностью ухода Джейдона Санчо по окончании сезона.



Изрядно потратившись на комиссионные и бонусы, в январе "Боруссия" смогла опередить "Юнайтед" в борьбе за нападающего Эрлинга Бреута Холанда, и теперь дортмундцы выбрали такую же стратегию в отношении Беллингема.