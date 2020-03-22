Кулибали собрался на выход из "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали уведомил своего президента Аурелио Де Лаурентиса о желании уйти из клуба грядущим летом.

Вот уже несколько трансферных окон кряду Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу. Одним из главных претендентов на Калиду назывался "Манчестер Юнайтед".



Как передает неаполитанская газета Il Mattino, сейчас Кулибали, наконец, созрел для перехода в более серьезный клуб. Калиду сообщил об этом Де Ларентису во время недавнего телефонного разговора.



Однако 28-летний сенегалец покинет Неаполь только как самый дорогой защитник мира — Де Лаурентис оценивает свою звезду в 85 миллионов фунтов.



Ожидается, что желание Кулибали покинуть "Наполи" не останется незамеченным со стороны ПСЖ, который находится в поисках преемника для Тиаго Силвы.