Клубы Премьер-Лиги продолжат переговоры о возобновлении сезона 3 апреля

Лондонский стадион 3 апреля клубы Премьер-Лиги проведут очередную встречу, чтобы обсудить возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в минувший четверг было принято решение продлить паузу в английском футбола минимум до 30 апреля. Вместе с тем все стороны договорились доиграть этот сезон, сколько бы времени это ни потребовало.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что предварительный план Премьер-Лиги подразумевает, что сезон возобновится 1 июня и будет доигран в течение шести недель.

Однако Sky Sports удалось выяснить, что это лишь один из нескольких возможных сценариев, обсуждение которых клубы Премьер-Лиги продолжат 3 апреля.

Участникам высшего английского дивизиона нужно решить не только когда возобновить сезон, но и как. Если ограничения властей на массовые собрания людей не будут сняты, оставшиеся матчи пройдут без зрителей.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 22.03.2020 17:03 # bezviz
    вот же не терпится пид0расам, только о своих бабках думают, капитализм е6аный

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  2. xah 22.03.2020 16:00 # xah
    Отменить чемп, здоровье важнее липового кубка

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