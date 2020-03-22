Клубы Премьер-Лиги продолжат переговоры о возобновлении сезона 3 апреля
3 апреля клубы Премьер-Лиги проведут очередную встречу, чтобы обсудить возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, в минувший четверг было принято решение продлить паузу в английском футбола минимум до 30 апреля. Вместе с тем все стороны договорились доиграть этот сезон, сколько бы времени это ни потребовало.
Накануне издание The Telegraph сообщило, что предварительный план Премьер-Лиги подразумевает, что сезон возобновится 1 июня и будет доигран в течение шести недель.
Однако Sky Sports удалось выяснить, что это лишь один из нескольких возможных сценариев, обсуждение которых клубы Премьер-Лиги продолжат 3 апреля.
Участникам высшего английского дивизиона нужно решить не только когда возобновить сезон, но и как. Если ограничения властей на массовые собрания людей не будут сняты, оставшиеся матчи пройдут без зрителей.
22.03.2020 16:00
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