Клубы Премьер-Лиги продолжат переговоры о возобновлении сезона 3 апреля

3 апреля клубы Премьер-Лиги проведут очередную встречу, чтобы обсудить возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в минувший четверг было принято решение продлить паузу в английском футбола минимум до 30 апреля. Вместе с тем все стороны договорились доиграть этот сезон, сколько бы времени это ни потребовало.



Накануне издание The Telegraph сообщило, что предварительный план Премьер-Лиги подразумевает, что сезон возобновится 1 июня и будет доигран в течение шести недель.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что это лишь один из нескольких возможных сценариев, обсуждение которых клубы Премьер-Лиги продолжат 3 апреля.



Участникам высшего английского дивизиона нужно решить не только когда возобновить сезон, но и как. Если ограничения властей на массовые собрания людей не будут сняты, оставшиеся матчи пройдут без зрителей.