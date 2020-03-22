Клубы Премьер-Лиги боятся тратить много

Джейдон Санчо Большие Премьер-Лиги опасаются негативной реакции общественности на крупные приобретения в летнее трансферное окно.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги могут переписать свои трансферные рекорды грядущим летом. Это касается и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Челси", которые охотятся за оцениваемым в 120 миллионов фунтов вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

Вместе с тем в Европе продолжает бушевать коронавирус, унося жизни людей и оказывая губительное влияние на экономику стран. Многие фанаты, для которых увлечение футболом и прежде было весьма затратным, оказались в очень сложном финансовом положении.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, у больших клубов Премьер-Лиги есть опасения, что их траты на трансферном рынке будут восприняты как пир во время чумы.

Учитывая это, гранды Премьер-Лиги будут тщательно обдумывать свои действия и возможную реакцию со стороны общественности в период, когда мировая экономика будет восстанавливаться от последствий пандемии.


Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 15:10

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  1. slash-lfc 22.03.2020 15:20 # slash-lfc
    На Прое6алси это все равно не скажется, ведь они подписывают середняков типа Ковакика, Пулисика и Зиеха

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