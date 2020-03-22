"Юнайтед" готов продать Перейру и Лингарда

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет полузащитников Андреаса Перейры и Джесси Лингарда.

Перейра и Лингард имели достаточно возможностей закрепиться основными игроками "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера, но своими шансами не воспользовались.



В последние недели Сульшер перестал доверять Андреасу и Джесси, решив устроить перерыв для обоих игроков, которые раз за разом подвергались нападкам своих же фанатов.



Теперь, утверждает The Sun, Сульшер готов выслушать предложения других клубов насчет 24-летнего Перейры и 27-летнего Лингарда, чьи контракты с "красными дьяволами" рассчитаны до 2023 и 2022 годов, соответственно.