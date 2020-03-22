"Юнайтед" готов продать Перейру и Лингарда

Джесси Лингард и Андреас Перейра "Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет полузащитников Андреаса Перейры и Джесси Лингарда.

Перейра и Лингард имели достаточно возможностей закрепиться основными игроками "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера, но своими шансами не воспользовались.

В последние недели Сульшер перестал доверять Андреасу и Джесси, решив устроить перерыв для обоих игроков, которые раз за разом подвергались нападкам своих же фанатов.

Теперь, утверждает The Sun, Сульшер готов выслушать предложения других клубов насчет 24-летнего Перейры и 27-летнего Лингарда, чьи контракты с "красными дьяволами" рассчитаны до 2023 и 2022 годов, соответственно.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Перейра

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 14:00

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  1. mancunia-planet 22.03.2020 15:04 # mancunia-planet
    Лингард, Перейра и Погба аут!
    Санчо и Грилиш уэлкам!

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  2. kojan 22.03.2020 15:04 # kojan
    The San - авторитетное издание заворачивать пирожки с ливером и подтирать геморрой..

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  3. sir-alexferguson 22.03.2020 14:45 # sir-alexferguson
    таких гениев отдавать? вы че охуили?

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  4. fc-oil 22.03.2020 14:36 # fc-oil
    Этот хлам даже чемпионату зимбабве не нужен.

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  5. narcot-fake 22.03.2020 14:34 # narcot-fake
    кому это говно надо? да никому, даже бесплатно

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  6. xah 22.03.2020 14:26 # xah
    Их уровень - РПЛ. условному Спартаку подошел бы

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  7. myu99 22.03.2020 14:09 # myu99
    ну наконецта как же долга ждали

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