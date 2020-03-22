"Юнайтед" готов продать Перейру и Лингарда
"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет полузащитников Андреаса Перейры и Джесси Лингарда.
Перейра и Лингард имели достаточно возможностей закрепиться основными игроками "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера, но своими шансами не воспользовались.
В последние недели Сульшер перестал доверять Андреасу и Джесси, решив устроить перерыв для обоих игроков, которые раз за разом подвергались нападкам своих же фанатов.
Теперь, утверждает The Sun, Сульшер готов выслушать предложения других клубов насчет 24-летнего Перейры и 27-летнего Лингарда, чьи контракты с "красными дьяволами" рассчитаны до 2023 и 2022 годов, соответственно.
22.03.2020 14:00
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Последние комментарии:
Лингард, Перейра и Погба аут!
Санчо и Грилиш уэлкам!
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The San - авторитетное издание заворачивать пирожки с ливером и подтирать геморрой..
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таких гениев отдавать? вы че охуили?
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Этот хлам даже чемпионату зимбабве не нужен.
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кому это говно надо? да никому, даже бесплатно
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Их уровень - РПЛ. условному Спартаку подошел бы
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ну наконецта как же долга ждали
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