"Арсенал" заинтересован в Одсонне Эдуаре

"Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

Грядущим летом "канониры" могут попрощаться со своим капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом, от контракта которого остается всего один полный год.



Но как бы ни сложилась судьба габонского нападающего, это не влияет на интерес лондонского клуба к Эдуару, утверждает Daily Mirror. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в любом случае хочет заполучить Одсонна в свою команду.



После своего перехода из ПСЖ в 2018 году Одсонн отличился 61 раз в 125 матчах, включая 27 голов в этом сезоне, что помогает "Селтику" лидировать в шотландской Премьер-Лиге с 13 очками в отрыва от ближайшего преследователя.



Однако в борьбе за оцениваемого в 30 миллионов фунтов 22-летнего француза "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Лестера" и "Эвертона".



