"Арсенал" проявил интерес к Мэтти Лонгстаффу

"Арсенал" проявил интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Мэтти Лонгстаффу, который должен стать свободным агентом грядущим летом.

Как утверждает TEAMtalk, младший брат Шона Лонгстаффа не смог договориться с "сороками" о новом контракте и теперь собирается покинуть родной клуб свободным агентом.



По информации издания, контакт с лагерем 20-летнего англичанина установили многие клубы Англии и остальной Европы, включая "Арсенал", "Эвертон", "Вест Хэм", дортмундскую "Боруссию", "Аякс", "Брюгге", "Интер" и "Аталанту".



В этом сезоне Лонгстафф-младший провел 12 матчей за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований, поэтому для юного полузащитника важен не только финансовый вопрос, но и возможность играть регулярно — оную Мэтти готов предложить тренер Микель Артета, начинающий перестройку "Арсенала" на свой лад.



Добавим, что по окончании сезона "сороки" могут лишиться и Лонгстаффа-старшего, за которым еще прошлым летом охотился "Манчестер Юнайтед". Шону тоже никак не удается договориться о новом контракте.