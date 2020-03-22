"Арсенал" проявил интерес к Мэтти Лонгстаффу

Мэтти Лонгстафф "Арсенал" проявил интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Мэтти Лонгстаффу, который должен стать свободным агентом грядущим летом.

Как утверждает TEAMtalk, младший брат Шона Лонгстаффа не смог договориться с "сороками" о новом контракте и теперь собирается покинуть родной клуб свободным агентом.

По информации издания, контакт с лагерем 20-летнего англичанина установили многие клубы Англии и остальной Европы, включая "Арсенал", "Эвертон", "Вест Хэм", дортмундскую "Боруссию", "Аякс", "Брюгге", "Интер" и "Аталанту".

В этом сезоне Лонгстафф-младший провел 12 матчей за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований, поэтому для юного полузащитника важен не только финансовый вопрос, но и возможность играть регулярно — оную Мэтти готов предложить тренер Микель Артета, начинающий перестройку "Арсенала" на свой лад.

Добавим, что по окончании сезона "сороки" могут лишиться и Лонгстаффа-старшего, за которым еще прошлым летом охотился "Манчестер Юнайтед". Шону тоже никак не удается договориться о новом контракте.


Метки Арсенал, Лонгстафф, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 12:00

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  1. mancunia-planet 22.03.2020 12:12 # mancunia-planet
    Это недоразумение какое то, забил шаровые мячи МЮ и на этом всё.

    (ответить)

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