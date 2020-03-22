"Арсенал" проявил интерес к Мэтти Лонгстаффу
"Арсенал" проявил интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Мэтти Лонгстаффу, который должен стать свободным агентом грядущим летом.
Как утверждает TEAMtalk, младший брат Шона Лонгстаффа не смог договориться с "сороками" о новом контракте и теперь собирается покинуть родной клуб свободным агентом.
По информации издания, контакт с лагерем 20-летнего англичанина установили многие клубы Англии и остальной Европы, включая "Арсенал", "Эвертон", "Вест Хэм", дортмундскую "Боруссию", "Аякс", "Брюгге", "Интер" и "Аталанту".
В этом сезоне Лонгстафф-младший провел 12 матчей за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований, поэтому для юного полузащитника важен не только финансовый вопрос, но и возможность играть регулярно — оную Мэтти готов предложить тренер Микель Артета, начинающий перестройку "Арсенала" на свой лад.
Добавим, что по окончании сезона "сороки" могут лишиться и Лонгстаффа-старшего, за которым еще прошлым летом охотился "Манчестер Юнайтед". Шону тоже никак не удается договориться о новом контракте.
22.03.2020 12:00
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Это недоразумение какое то, забил шаровые мячи МЮ и на этом всё.
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