"Ливерпуль" нацелился на Фабиана Руиса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп избрал полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Руис выступает за "Наполи" после перехода из "Реал Бетис" два года назад. Своей игрой в Италии Фабиан привлек внимание таких клубов, как "Реал", "Барселона", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".



Однако Daily Express в эксклюзивном материале утверждает, что "Ливерпуль" делает все возможное, чтобы опередить столь грозных конкурентов в борьбе за 23-летнего испанца, оцениваемого в 74 миллиона фунтов.



В данный момент "Наполи" пытается склонить свою звезду к новому контракту, однако после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера игрок поставил переговоры на паузу.



"В этом сезоне в клубе произошло много изменений, это сложный год для "Наполи".



"Продление контракта? Мы на время отложили переговоры, до окончания сезона".



"Насчет Фабиана обращаются очень важные клубы, и мы уже поставили "Наполи" в известность. В его действующем контракте нет пункта об отступных. Я правда не знаю, какова цена Руиса в данный момент", — сообщил агент игрока Альваро Торрес.