Эмери: "Арсенал" и Рэмси приняли решение без меня"

Экс-наставник "Арсенала" Унаи Эмери поведал, что переход полузащитника Аарона Рэмси в "Ювентус" случился без учета его мнения.

В начале прошлого сезона "Арсенал" отозвал предложение о новом контракте для Рэмси, а уже в феврале было объявлено, что по окончании сезона Аарон свободным агентом перейдет в "Ювентус".



Оказывается, Эмери был просто сторонним наблюдателем в этой ситуации, однако Унаи одобряет выбор 29-летнего валлийца.



"Это решение было принято клубом и самим Рэмси. Игрок решил уйти и присоединится к большой команде, в результате чего он неизбежно столкнулся с другим футболом".



"Аарон станет очень важным игроком для "Ювентуса", он разделяет их амбиции. Я поздравил его, потому что он выбрал команду, которая способна много побеждать. У "Юве" большое имя в европейском и мировом футболе. Проведя так много лет в Англии, он откликнулся на огромное испытание", — сообщил Эмери Tutto Juve.