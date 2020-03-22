Кейн — один из четырех нападающих в шорт-листе "Юнайтед"

Харри Кейн из "Тоттенхэма" является одним из четырех игроков, которых "Манчестер Юнайтед" включил в шорт-лист по укреплению позиции нападающего.

"Красные дьяволы" находятся в поисках забивного нападающего с прошлого лета, когда "Олд Траффорд" покинул Ромелу Лукаку. Посреди сезона клуб с "Олд Траффорд" надеялся купить Эрлинга Бреута Холанда, но этот трансфер неожиданно сорвался.



Ожидается, что по окончании сезона "Юнайтед" вернется на трансферный рынок, чтобы обзавестись бомбардиром, и Evening Standard утверждает, что у главного тренера Оле Гуннара Сульшера уже составлен список потенциальных целей.



На радаре у "дьяволов" находится упомянутый Кейн, однако "Тоттенхэм" может потребовать от своих конкурентов по Премьер-Лиге около 150 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Дополняют шорт-лист "Юнайтед" Рауль Хименес из "Вулверхэмптона", Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Мусса Дембеле из "Лиона". На последних двух нападающих также претендуют "Ливерпуль" и "Челси", соответственно.