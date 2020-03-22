Кейта не покинет "Ливерпуль" летом

"Ливерпуль" не собирается избавляться от полузащитника Наби Кейта грядущим летом.

Кейта присоединился к команде Юргена Клоппа еще в 2018 году, но основным игроком до сих пор стать не смог. Ранее в марте даже появились слухи о том, что Наби может вернуться в "РБ Лейпциг".



Повод для тревоги действительно есть. В этом сезоне Премьер-Лиги Кейта сыграл только 368 минут в течение девяти матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.



Для сравнения: Бруну Фернандеш, перешедший в "Манчестер Юнайтед" под занавес январского окна, сыграл уже 448 минут в Премьер-Лиге.



Однако Liverpool Echo утверждает, что Юрген Клопп не потерял веру в 25-летнего гвинейца, которому пришлось ждать 12 месяцев своего перехода в "Ливерпуль" и который обошелся мерсисайдскому клубу в 52.75 млн. фунтов.



Существует мнение, что за два года выступлений в "Ливерпуле" Кейта показал себя как склонный к травмам игрок, однако это не совсем так. В этой кампании у Наби действительно есть проблемы со здоровьем, но в прошлой он пропустил лишь 10 из 53 матчей команды, находясь в лазарете.



Поэтому можно рассматривать нынешнюю ситуацию как временные трудности, которые Клопп со своими помощниками надеются помочь Кейта преодолеть.



Кроме того, в прошлом сезоне Кейта сыграл 18 матчей, включая 11 выходов в старте. В этом у него уже 26 появлений на поле, включая 16 с первых минут — рост почти на 50 процентов по обоим показателям.