Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд возобновил общение с агентом Мино Райолой, чтобы прояснить будущее полузащитника Поля Погба.

Как известно, у Райолы давняя история отношений с руководством "Юнайтед". Однако после сорвавшегося трансфера нападающего Эрлинга Бреута Холанда в январе сложилось впечатление, что "красные дьяволы" больше не хотят иметь никаких дел с авторитетным агентом.



С начала календарного года Райола несколько раз упрекнул клуб с "Олд Траффорд", устроив заочный словесный поединок с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером, и это лишь подкрепляло теорию о том, что точка невозврата пройдена.



Тем не менее, как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сейчас Вудворд и Райола снова общаются. Стороны решили отложить взаимные обиды и, наконец, закрыть вопрос, который давно назрел.



В рамках этого процесса Райола даже согласился не совершать новых нападок на "Юнайтед" в прессе. Об этом своего агента попросил сам Погба, не желая усугублять свою и без того непростую ситуацию.



При этом Райола надеется, что "Юнайтед" все-таки продаст Погба в "Реал", заблокировав уход Поля прошлым летом.



Сейчас у 27-летнего француза остается только один год по контракту плюс опция продления на 12 месяцев, однако на "Олд Траффорд" хотя поступить так, как будет лучше всего для их команды, и не продешевить — "дьяволы" оценивают Погба в 100 миллионов фунтов.