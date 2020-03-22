Четыре клуба Премьер-Лиги обратились насчет Коутиньо

"Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" сделали свои запросы относительно полузащитника Филиппе Коутиньо.

Сменив "Ливерпуль" на "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов в январе 2018, Коутиньо не смог стать основным игроком испанского гранда.



После полутора сезонов мучений на "Ноу Камп" Филиппе отправился в аренду в "Баварию", где временами выглядит неплохо, но твердого места в стартовом составе не имеет.



"Бавария" заплатила более 7 млн. фунтов за аренду Коутиньо, а также полностью взяла на себя зарплату 27-летнего бразильца в размере 240 тыс. фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Mirror, "Бавария" уже сообщила "Барселоне", что не будет пользоваться своей опцией по выкупу Коутиньо за 100 млн. фунтов. В Мюнхене считают, что Филиппе неоправданно дорог.



"Барселона" не собирается давать Коутиньо второй шанс и надеется подыскать другой клуб для Филиппе в летнее трансферное окно, благо к экс-игроку "Интера" существует серьезный интерес.



По информации издания, сам Коутиньо жаждет вернуться в Премьер-Лигу, дабы реабилитировать свою карьеру, и уже четыре английских гранда обратились насчет доступности Филиппе для трансфера.



"Челси", "Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм", как и "Бавария", не готовы заплатить за Коутиньо 100 млн. фунтов, и лишь хотя взять Филиппе в аренду — с последующим выкупом, если бразилец проявит себя.



А вот главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не заинтересован в возвращении Коутиньо. Приоритет "красных" — сохранить имеющихся звезд.