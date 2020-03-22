Четыре клуба Премьер-Лиги обратились насчет Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" сделали свои запросы относительно полузащитника Филиппе Коутиньо.

Сменив "Ливерпуль" на "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов в январе 2018, Коутиньо не смог стать основным игроком испанского гранда.

После полутора сезонов мучений на "Ноу Камп" Филиппе отправился в аренду в "Баварию", где временами выглядит неплохо, но твердого места в стартовом составе не имеет.

"Бавария" заплатила более 7 млн. фунтов за аренду Коутиньо, а также полностью взяла на себя зарплату 27-летнего бразильца в размере 240 тыс. фунтов в неделю.

Как утверждает Daily Mirror, "Бавария" уже сообщила "Барселоне", что не будет пользоваться своей опцией по выкупу Коутиньо за 100 млн. фунтов. В Мюнхене считают, что Филиппе неоправданно дорог.

"Барселона" не собирается давать Коутиньо второй шанс и надеется подыскать другой клуб для Филиппе в летнее трансферное окно, благо к экс-игроку "Интера" существует серьезный интерес.

По информации издания, сам Коутиньо жаждет вернуться в Премьер-Лигу, дабы реабилитировать свою карьеру, и уже четыре английских гранда обратились насчет доступности Филиппе для трансфера.

"Челси", "Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм", как и "Бавария", не готовы заплатить за Коутиньо 100 млн. фунтов, и лишь хотя взять Филиппе в аренду — с последующим выкупом, если бразилец проявит себя.

А вот главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не заинтересован в возвращении Коутиньо. Приоритет "красных" — сохранить имеющихся звезд.


Метки Арсенал, Бавария, Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 06:00

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  1. chebrec 22.03.2020 07:02 # chebrec
    Легенда лфц

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  2. liverpo0ol 22.03.2020 06:38 # liverpo0ol
    Дибала корона

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  3. john-henry 22.03.2020 06:37 # john-henry
    безхребетный кусок г0вна

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