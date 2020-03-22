Старт сезона Премьер-Лиги 2020/21 не будет перенесен

Премьер-Лига Премьер-Лига планирует начать сезон 2020/21, как и было запланировано изначально — 8 августа.

В минувший четверг Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA согласились продлить паузу в английском футболе до апреля, как минимум. Одновременно была достигнута договоренность сделать все возможное, чтобы доиграть оставшиеся в этом сезоне матчи.

Возобновление сезона в первую очередь зависит от пандемии коронавируса, однако характер распространения болезни говорит о том, что с высокой вероятностью пауза будет снова продлена.

Всем заинтересованным сторонам важно добиться еще и того, чтобы эта ситуация не оказала эффекта домино на последующие сезоны, как о том говорил руководитель "Саутгемптона", потому что иначе это бы обернулось финансовой катастрофой, особенно для клубов из низших дивизионов.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, более реалистичной датой возобновления сезона является 1 июня. Сыграв оставшиеся матчи примерно к 11 июля, команды получили бы четыре недели, чтобы подготовиться к старту следующей кампании.

Со следующего сезона начинается новый трехлетий телевизионный цикл. Начав кампанию 8 августа, Премьер-Лига не нарушит условия своего контракта со Sky Sports и BT Sport стоимостью 9.2 млрд. фунтов.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2020 00:05

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  1. mc-od 22.03.2020 00:19 # mc-od
    21.03.2020 20:38 #
    slash-lfc

    Сегодня Ливерпук мог бы стать чемпионом. Эх...

    Источник: http://fapl.ru/posts/77410/?c=1

    Да. Ливерпук мог бы стать чемпионом. Эх... Скриньте.))

    (ответить)

  2. rentv 22.03.2020 00:10 # rentv
    Итак, фиксируем:
    1. Италии помогают только Китай, Куба, Венесуэла и Россия. ЕС слился.
    2. Гегемон за три месяца ниасилил создание своих тестов на вирус. Америка стронг, ага.
    3. "Легендарная израильская медицина"© своровала тесты, но не может изготовить палочки для мазков..

    (ответить)

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