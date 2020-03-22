Старт сезона Премьер-Лиги 2020/21 не будет перенесен
Премьер-Лига планирует начать сезон 2020/21, как и было запланировано изначально — 8 августа.
В минувший четверг Премьер-Лига, Футбольная Лига и FA согласились продлить паузу в английском футболе до апреля, как минимум. Одновременно была достигнута договоренность сделать все возможное, чтобы доиграть оставшиеся в этом сезоне матчи.
Возобновление сезона в первую очередь зависит от пандемии коронавируса, однако характер распространения болезни говорит о том, что с высокой вероятностью пауза будет снова продлена.
Всем заинтересованным сторонам важно добиться еще и того, чтобы эта ситуация не оказала эффекта домино на последующие сезоны, как о том говорил руководитель "Саутгемптона", потому что иначе это бы обернулось финансовой катастрофой, особенно для клубов из низших дивизионов.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, более реалистичной датой возобновления сезона является 1 июня. Сыграв оставшиеся матчи примерно к 11 июля, команды получили бы четыре недели, чтобы подготовиться к старту следующей кампании.
Со следующего сезона начинается новый трехлетий телевизионный цикл. Начав кампанию 8 августа, Премьер-Лига не нарушит условия своего контракта со Sky Sports и BT Sport стоимостью 9.2 млрд. фунтов.
22.03.2020 00:05
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Последние комментарии:
21.03.2020 20:38 #
slash-lfc
Сегодня Ливерпук мог бы стать чемпионом. Эх...
Источник: http://fapl.ru/posts/77410/?c=1
Да. Ливерпук мог бы стать чемпионом. Эх... Скриньте.))
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Итак, фиксируем:
1. Италии помогают только Китай, Куба, Венесуэла и Россия. ЕС слился.
2. Гегемон за три месяца ниасилил создание своих тестов на вирус. Америка стронг, ага.
3. "Легендарная израильская медицина"© своровала тесты, но не может изготовить палочки для мазков..
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