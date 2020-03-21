У "Ливерпуля" остается 10 дней, чтобы выкупить Вернера

У "Ливерпуля" остается всего 10 дней, чтобы принять решение о выкупе нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

До наступления апреля в контракте Вернера с клубом из Лейпцига действует пункт, позволяющий выкупить трансфер Тимо за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов.



Такая цена может показаться весьма привлекательной, если учесть, что Вернеру всего 24 года, а в этом сезоне он забил 27 голов и отдал девять результативных передач за "РБ Лейпциг".



Чтобы приобрести Вернера до конца марта, "Ливерпулю" достаточно указанной суммы и согласия самого Тимо, но пока "красные" не торопятся оформлять сделку, хотя сам игрок ранее намекал, что команда Юргена Клоппа является его наиболее предпочтительным вариантом.



Со следующего месяца "РБ Лейпциг" будет волен просить любые деньги за своего бомбардира. Как сообщает немецкое издание Sport1 на Вернера также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси", поэтому "Ливерпуль" рискует оказаться втянутым в аукцион, если не поторопится.