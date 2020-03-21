Босс "Саутгемптона" рассказал о планах Премьер-Лиги доиграть сезон к 30 июня

Исполнительный директор "Саутгемптона" Мартин Семменс рассказал, что клубы Премьер-Лиги надеются доиграть сезон 2019/20 к 30 июня.

В данный момент английский футбол поставлен на паузу минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, и дата, когда сезон возобновится, пока не определена.



Каждому из участников Премьер-Лиги остается сыграть по девять или 10 матчей, и клубы надеются сделать это в срок до конца июня, когда истекают контракты и арендные соглашения множества игроков.



"Мы надеемся доиграть лигу до конца июня. Так было бы проще для каждого. Если сезон продлится после 30 июня, возникнут проблемы юридического характера".



"Если нужно будет играть до 15 июля, тебе бы пришлось продлить контракты игроков на две недели. Как мы можем просить игрока отыграть еще две недели до ухода в другой клуб, когда в стране такая ситуация? Я не думаю, что это реально".



"Наш вызов в том, чтобы предотвратить эффект домино на последующие сезоны и не подвергнуть футбол будущего риску", — сообщил Семменс BBC Radio Solent.