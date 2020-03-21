Барнс: "У "Ливерпуля" не лучше игроки, чем у МЮ, "Арсенала" и "Тоттенхэма"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что "красные" не обладает более классными игроками, чем другие большие команды Премьер-Лиги.

В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге своего первого с 1990 года титула. Подопечные Юргена Клоппа проиграли лишь один из 29 матчей этого сезона Премьер-Лиги и имеют 25 очков отрыва над ближайшим преследователем.



Однако Барнс объясняет столь внушительный отрыв "Ливерпуля" вовсе не превосходством по уровню игроков. По мнению Джона, залог успеха "красных" в другом.



"Ливерпуль" не обладает более классными игроками, чем "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" или "Тоттенхэм".



"Но чего у них больше, так это гармонии, единства, веры и скромности среди игроков. У них другой характер, и это делает их более успешными".



"Причина, почему "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" являются двумя лучшими командами, заключается в их характере и настрое. Болельщики и игроки должны чувствовать, что их тренер — главная фигура, как это можно почувствовать с Клоппом и Пепом".



"Болельщики "Ливерпуля" сыграли большую роль в том, что Брендан Роджерс был уволен. У Брендана никогда не было такой власти", — цитирует Барнса talkSPORT.