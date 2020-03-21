Сане пожертвовал полмиллиона евро на борьбу с коронавирусом

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро (451 тыс. фунтов) на борьбу с коронавирусом.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он получил серьезную травму связок колена.

Лерой оказался на пороге возвращения на футбольное поле в тот самый момент, когда английский сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

24-летний вингер решил не оставаться в стороне и сделал щедрое пожертвование в рамках кампании "We Kick Corona", которую начали его партнеры по сборной Германии Леон Горетцка и Йозуа Киммих.

Собранные деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от COVID-19, а также на закупку необходимого инвентаря для больниц, сообщает Daily Star.


Метки Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 21.03.2020 21:00 # liverpo0ol
    Люди еще есть в этом мире

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  2. martingor 21.03.2020 20:43 # martingor
    это вам не металл по гаражам тырить

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  3. kanoniru-poker 21.03.2020 20:37 # kanoniru-poker
    Чуть больше чем Назарбаев ))

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  4. wengerrrro 21.03.2020 20:22 # wengerrrro
    вау, жестко

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  5. arhangel777 21.03.2020 20:21 # arhangel777
    Поступок мужа а не мальчика! Топарь!

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  6. recyjoed 21.03.2020 20:07 # recyjoed
    сильно

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