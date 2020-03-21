Сане пожертвовал полмиллиона евро на борьбу с коронавирусом
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане пожертвовал 500 тысяч евро (451 тыс. фунтов) на борьбу с коронавирусом.
Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он получил серьезную травму связок колена.
Лерой оказался на пороге возвращения на футбольное поле в тот самый момент, когда английский сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.
24-летний вингер решил не оставаться в стороне и сделал щедрое пожертвование в рамках кампании "We Kick Corona", которую начали его партнеры по сборной Германии Леон Горетцка и Йозуа Киммих.
Собранные деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от COVID-19, а также на закупку необходимого инвентаря для больниц, сообщает Daily Star.
21.03.2020 20:00
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Люди еще есть в этом мире
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это вам не металл по гаражам тырить
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Чуть больше чем Назарбаев ))
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вау, жестко
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Поступок мужа а не мальчика! Топарь!
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сильно
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