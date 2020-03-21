Инс не может простить МЮ сорвавшийся трансфер Холанда

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс заявил, что сорвавшееся приобретение нападающего Эрлинга Бреута Холанда — непростительная ошибка со стороны "красных дьяволов".

В преддверии зимнего трансферного окна "Юнайтед" назывался претендентом номер один на Холанда. Главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер лично ездил в Зальцбург, чтобы договориться со своим бывшим подопечным по "Мольде".



Однако 19-летний норвежец неожиданно отверг интерес "Юнайтед" и отправился из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию", где сразу же подтвердил свой бомбардирский талант, забив 12 голов в 11 матчах. Инс не может простить этого своему бывшему клубу.



"Если они хотят сократить отставание от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", тогда им нужен нападающий мирового уровня".



"У них был шанс заполучить такого игрока в лице Холанда, но этот молодой парень отправился в Дортмунд, и это грустно. Он очень, очень хороший игрок, и это непозволительно, когда такие люди ускользают из твоих рук".



"Печально, что они не смогли его заполучить. Он бы обеспечил им 20-25 голов за сезон".



"В "Юнайтед" все еще есть игроки, которых Оле не видит здесь в следующем году. Еще больше игроков придут и больше уйдут. Думаю, им нужен правильный баланс", — сообщил Инс Goal.