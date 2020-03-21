Алиссон объяснил, почему ему разрешили нарушать карантин

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон объяснил, почему он продолжает приезжать на тренировочную базу, несмотря на карантин.

В данный момент все игроки команды Юргена Клоппа сидят по домам и поддерживают форму самостоятельно, что обусловлено пандемией коронавируса.

Однако для Алиссона, пропустившего два последних матча из-за травмы бедра, было сделано исключение. Бразилец продолжает работать на базе в Мелвуде.

"Клуб требует, чтобы каждый оставался дома. В моем случае это немного иначе, потому что я травмирован".

"Слава Богу, это не очень серьезная травма, но каждая травма требует ухода, и я продолжаю получать лечение в нашем тренировочном центре. Я никак не контактирую со своими партнерами по команде, потому что все они находятся по домам".

"Единственный контакт происходит, когда я работаю с физитерапевтом и тренером вратарей, выполняя определенную работу по реабилитации".

"Но даже в этих ситуациях мы принимаем все необходимые меры безопасности — мы моем руки, не прикасаемся к лицу, рту, носу, глазам. Также мы разговариваем, держа дистанцию. За исключением их, я ни с кем не контактирую".

"У меня очень четкая рутина. Я покидаю дом, отправляюсь в тренировочный центр, прохожу лечение и возвращаюсь домой для самоизоляции", — цитирует Алиссона Liverpool Echo.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. xin 21.03.2020 18:40 # xin
    Вернется, чтобы еще раз поссать на неудачников скамов и пенсов)

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  2. liverpool1892est 21.03.2020 18:36 # liverpool1892est
    Часто травмируется...надо продавать!

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  3. hammersmith 21.03.2020 18:23 # hammersmith
    Топарь

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  4. mancunia-planet 21.03.2020 18:02 # mancunia-planet
    Какой послушный пёсик)

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