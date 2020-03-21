"Реал" предложит Йовича "Челси" и "Тоттенхэму"
"Реал" предложит "Челси" и "Тоттенхэму" приобрести нападающего Луку Йовича грядущим летом.
Ярко проявив себя в "Айнтрахте", где он провел два сезона на правах аренды из "Бенфики", прошлым летом Йович присоединился к "Реалу" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.
22-летний серб совершенно не оправдал надежд, которые на него возлагали, забив лишь два гола за команду Зинедина Зидана, хотя в прошлом сезоне отличился 27 раз в 47 матчах.
А на текущей неделе Йович навлек на себя гнев руководства "Реала", сбежав из под карантина на родину в Сербию. Луке даже пришлось публично извиниться.
Как утверждает Daily Mirror, теперь "Реал" готов избавиться от Йовича и собирается предложить Луку двум клубам Премьер-Лиги, которые активно ищут усиление позиции нападающего.
21.03.2020 17:00
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Последние комментарии:
Я как увидел, что Реал Йовича купил, то сразу понял, что это провал. Для такого вывода мне хватило его фамилии, я его лицо первый раз вижу, игру вообще не видел.
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Мартинес , вернер, дембеле, санчо
на самом деле йович , кукурелья и коутиньо(в лучшем случае)
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Второй маратик не?
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