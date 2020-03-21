"Реал" предложит Йовича "Челси" и "Тоттенхэму"

"Реал" предложит "Челси" и "Тоттенхэму" приобрести нападающего Луку Йовича грядущим летом.

Ярко проявив себя в "Айнтрахте", где он провел два сезона на правах аренды из "Бенфики", прошлым летом Йович присоединился к "Реалу" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



22-летний серб совершенно не оправдал надежд, которые на него возлагали, забив лишь два гола за команду Зинедина Зидана, хотя в прошлом сезоне отличился 27 раз в 47 матчах.



А на текущей неделе Йович навлек на себя гнев руководства "Реала", сбежав из под карантина на родину в Сербию. Луке даже пришлось публично извиниться.



Как утверждает Daily Mirror, теперь "Реал" готов избавиться от Йовича и собирается предложить Луку двум клубам Премьер-Лиги, которые активно ищут усиление позиции нападающего.