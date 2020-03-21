"Реал" предложит Йовича "Челси" и "Тоттенхэму"

Лука Йович "Реал" предложит "Челси" и "Тоттенхэму" приобрести нападающего Луку Йовича грядущим летом.

Ярко проявив себя в "Айнтрахте", где он провел два сезона на правах аренды из "Бенфики", прошлым летом Йович присоединился к "Реалу" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.

22-летний серб совершенно не оправдал надежд, которые на него возлагали, забив лишь два гола за команду Зинедина Зидана, хотя в прошлом сезоне отличился 27 раз в 47 матчах.

А на текущей неделе Йович навлек на себя гнев руководства "Реала", сбежав из под карантина на родину в Сербию. Луке даже пришлось публично извиниться.

Как утверждает Daily Mirror, теперь "Реал" готов избавиться от Йовича и собирается предложить Луку двум клубам Премьер-Лиги, которые активно ищут усиление позиции нападающего.


Метки Йович, Реал, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 515

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 21.03.2020 17:33 # ilovemanutd
    Я как увидел, что Реал Йовича купил, то сразу понял, что это провал. Для такого вывода мне хватило его фамилии, я его лицо первый раз вижу, игру вообще не видел.

    (ответить)

  2. kler 21.03.2020 17:09 # kler
    Мартинес , вернер, дембеле, санчо
    на самом деле йович , кукурелья и коутиньо(в лучшем случае)

    (ответить)

  3. chebrec 21.03.2020 17:04 # chebrec
    Второй маратик не?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: