Остин призвал серьезно относиться к коронавирусу

Нападающий "Вест Бромвича" Чарли Остин призвал людей серьезно относиться к коронавирусу.

На прошлой неделе у Остина проявились симптомы COVID-19. У Чарли поднялась температура и заболело горло, и по рекомендации врачей он сел на карантин в домашних условиях.



И хотя подозрения на коронавирус не подтвердились, Остин был вынужден пересмотреть свое отношение к этому заболеванию, поскольку мог стать его переносчиком, поставив под угрозу здоровье младших и старых членов семьи.



"До того, как у меня появились симптомы в субботу, я разговаривал с матерью своей жены Бьянки. Я сказал ей, что если в нашей семье кто-нибудь заболеет этим вирусом, то, надеюсь, это буду я".



"Я чувствовал, что я здоров и в хорошей физической форме, чтобы справиться с вирусом. Спустя неделю я скажу каждому, даже кому около 20-30 лет: не относитесь к этому легкомысленно — это серьезно".



"Я понимаю, когда люди, которые не сталкивались с этим, продолжают жить своей жизнью. На прошлой неделе я и сам был таким. Хотя не сказать, что я не воспринимал коронавирус всерьез. Но это крайне серьезно, и именное таким образом мы должны относиться к этому".



"Такое впечатление, что кому-нибудь из игроков нужно было заболеть, чтобы мы остановили сезон. Если бы у Микеля Артеты не выявили вирус, все мы сыграли бы в прошлый уикенд".



"Надеюсь, спустя три-четыре месяца я оглянусь и подумаю, что мы были слишком осторожны, чем подумаю, что мы сделали недостаточно", — цитирует Остина The Guardian.