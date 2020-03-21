Фердинанд считает, что Грилиш лучше Мэддисона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, почему он предпочел бы пригласить на "Олд Траффорд" Джека Грилиша из "Астон Виллы", а не Джеймса Мэддисона из "Лестера".

Ожидается, что грядущим летом "Юнайтед" потратится на полузащитника атакующего плана, и приоритетными целями "красных дьяволов" как раз называются Грилиш и Мэддисон.



Грилиш — главная надежда "Астон Виллы" на выживание в Премьер-Лиге, тогда как Мэддисон помогает "Лестеру" держаться в топ-4, однако из этих двоих Фердинанд предпочел бы Джека.



"Грилиш или Мэддисон? Хороший вопрос. Они оба неудержимы, оба невероятно хороши в последний год. Но они очень разные игроки".



"Мэддисон — это тот, кто может взять мяч и забросить его, куда надо. Он забивает голы, ассистирует, создает моменты, он резок, он открывается в хороших позициях. Он очень хороший футболист. Мне он нравится".



"Грилиш делает все это, но он обладает кое-чем сверху относительно всех этих английских игроков на данной позиции вроде Деле Алли, Мэддисона, Мейсона Маута, которые могут сыграть позади нападающего, могут сыграть атакующего полузащитника".



"Грилиш может вести за собой. Грилиш получает мяч и выполняет манипуляции с мячом, привлекая к себе внимание игроков соперника. Он стягивает на себя одного-двух игроков, оставляя пространство партнерам".



"Это мне нравится в Грилише. Также он слегка высокомерен. Он знает, что является хорошим игроком, и знает, что дает команде. На мой взгляд, он превосходит остальных", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.