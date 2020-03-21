Хатчинсон советует "Ливерпулю" взять Санчо вместо Салаха

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дон Хатчинсон посоветовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу избавиться от Мохамеда Салаха и пригласить на место египтянина Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

С момента своего перехода из "Ромы" в 2017 году Салах демонстрирует впечатляющую результативность, однако у Хатчинсона есть большие претензии к другим аспектам игры Мохамеда.



"Я наблюдаю за Мо Салахом каждую неделю, и его показатели поражают. Ты смотришь на Салаха и видишь парня, который творит гениальные вещи, но большинство базовых вещей он делает так плохо, что в это невозможно поверить".



"Он даже не может отдать пас на пять метров. Такое впечатление, что он вообще не делится мячом и пытается обыграть каждого, с какой бы стороны поля ни находился. Если он смещается с правого фланга в центр, то никогда не сделает точный пас на нападающего".



"Ты смотришь на него и думаешь: "Юрген Клопп и его тренерский штаб должны были поработать над этим". Но он до сих пор очень, очень плохо делает базовые вещи".



"Пр этом его показатели устрашают, и он забивает невероятное количество голов в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Не поймите меня неправильно, я никого не предлагаю продавать, но будь я Юргеном Клоппом, и предложи мне кто-нибудь Джейдона Санчо в обмен на Мо Салаха, я бы подумал над этим", — сообщил Хатчинсон ESPN.