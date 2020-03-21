Хатчинсон советует "Ливерпулю" взять Санчо вместо Салаха

Мохамед Салах Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дон Хатчинсон посоветовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу избавиться от Мохамеда Салаха и пригласить на место египтянина Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

С момента своего перехода из "Ромы" в 2017 году Салах демонстрирует впечатляющую результативность, однако у Хатчинсона есть большие претензии к другим аспектам игры Мохамеда.

"Я наблюдаю за Мо Салахом каждую неделю, и его показатели поражают. Ты смотришь на Салаха и видишь парня, который творит гениальные вещи, но большинство базовых вещей он делает так плохо, что в это невозможно поверить".

"Он даже не может отдать пас на пять метров. Такое впечатление, что он вообще не делится мячом и пытается обыграть каждого, с какой бы стороны поля ни находился. Если он смещается с правого фланга в центр, то никогда не сделает точный пас на нападающего".

"Ты смотришь на него и думаешь: "Юрген Клопп и его тренерский штаб должны были поработать над этим". Но он до сих пор очень, очень плохо делает базовые вещи".

"Пр этом его показатели устрашают, и он забивает невероятное количество голов в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".

"Не поймите меня неправильно, я никого не предлагаю продавать, но будь я Юргеном Клоппом, и предложи мне кто-нибудь Джейдона Санчо в обмен на Мо Салаха, я бы подумал над этим", — сообщил Хатчинсон ESPN.


Метки Боруссия, Ливерпуль, Салах, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 873

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 21.03.2020 13:26 # jirrort
    Колбасным неудачникам максимум Маркович какой нибудь светит

    (ответить)

  2. mancunia-planet 21.03.2020 13:22 # mancunia-planet
    Охота на Санчо. Начало.

    (ответить)

  3. kojan 21.03.2020 13:21 # kojan
    весь ФАПЛ говорит, что это бегунок и более ничего...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: