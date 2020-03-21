Коло Туре хочет стать первым африканским тренером в Премьер-Лиге

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре заявил, что хочет стать первым африканским тренером в истории Премьер-Лиги.

Прибыв в "Арсенал" 20-летним юношей в 2002 году, Туре выступал на Туманном Альбионе, пока в 2017 не повесил бутсы на гвоздь в "Селтике".



Завершив игровую карьеру, Коло сразу же стал ассистентом Брендана Роджерса, за которым затем отправился из "Селтика" в "Лестер".



39-летний ивуариец продолжает учиться, но однажды надеется попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



"Одна из самых важных вещей для меня — это то, что я из Африки. Как вы знаете, в ведущих лигах не так много тренеров из Африки. Я правда хочу представлять Африку. Я мечтаю, что однажды какая-нибудь африканская сборная выиграет Чемпионат Мира. Я тружусь ради этого".



"В конце своей игровой карьеры я думал о том, что могу дать миру. Что я могу вернуть футболу? Какова моя сильная сторона? Я думал о других индустриях вроде финансов, но я быстро понял, что не буду там так эффективен, как хочу".



"Футбол — это единственная вещь, которую я знал и которой наслаждался. Я чувствовал, что футбол — единственная индустрия, в которой я смогу что-то творить".



"У меня есть опыт и знания насчет игры. Поэтому я все еще здесь. Я хочу передать это молодому поколению".



"Некоторые из моих друзей, которые тоже играли, не помышляют о тренерской работе. Но я хочу этого, потому что Африка нуждается в этом. Африка нуждается в людях, которые смогут вдохновить остальных".



"Это будет сложно, но всегда кто-то один должен начать — и за ним последуют остальные", — сообщил Туре Daily Mail.