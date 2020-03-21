Терри: "Санчо бы стал отличным дополнением к "Челси"
Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что "синим" нужно приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Уехав в Дортмунд в 2017 году, Санчо забил 31 гол и отдал 36 результативных передач в 90 матчах. Джейдон превратился из юниора "Манчестер Сити" в одного из ярчайших молодых игроков Европы.
По мнению Терри, 19-летний англичанин отлично бы дополнил группу воспитанников "Челси" вроде Тэмми Абрахэма и Мейсона Маунта.
"Думаю, Санчо — один из лучших молодых игроков в мире в данный момент, поэтому он бы стал отличным дополнением к составу "Челси".
"Он бы сделал нас лучше, но Билли Гилмор, Тэмми, Мейсон, Рис (Джеймс) хороши сами по себе, не так ли? В этом сезоне так много позитивных вещей", — цитирует Терри Goal.
21.03.2020 10:25
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Goal: как вы думаете, является ли Санчо одним из лучших молодых игроков в мире в данный момент? Стал бы он отличным дополнением к составу "Челси"?
Терри: "Думаю, Санчо — один из лучших молодых игроков в мире в данный момент, поэтому он бы стал отличным дополнением к составу "Челси".
Тупо ответ на вопрос. Нищий Челси в жизни его себе не позволит. Так что не радуйтесь, псы синие
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