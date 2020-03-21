Виллиан попросил "Челси" отпустить его в Бразилию

Вингер "Челси" Виллиан попросил разрешения у своего клуба уехать в Бразилию в разгар пандемии коронавируса.

В данный момент Виллиан и его семья находятся на карантине — но по разную сторону Атлантического океана. Поскольку пауза в Премьер-Лиге продлится минимум до 30 апреля, 31-летний футболист хочет провести время с родными.



"В данный момент я здесь один. Моя жена и дочери находятся в Бразилии. Так было запланировано еще до всех этих событий. Они отправились первыми, а я должен был приехать к ним во время международного перерыва. Теперь я пытаюсь выяснить, отпустит ли меня клуб".



"Мы в процессе принятия решения. Лига должна была вот-вот возобновиться, но теперь матчи отложили до 30 апреля. Учитывая это, я пытаюсь добиться разрешения от своего клуба уехать".



"Я объяснил им ситуацию и пытаюсь получить разрешение. Я слышал, некоторые игроки из других клубов уехали в Бразилию, чтобы, возможно, быть ближе к семье в такой момент", — сообщил Виллиан Globo SporTV.



Добавим, что контракт Виллиана с "Челси" истекает в конце июня, однако ранее вингер пообещал, что в любом случае поможет команде Фрэнка Лэмпарда доиграть сезон.