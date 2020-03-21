Лапорт "очень счастлив" в "Манчестер Сити"

Защитник Эмерик Лапорт заявил, что счастлив в "Манчестер Сити", независимо от попадания своего клуба в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции "Сити" в Спортивном арбитражном суде по поводу отстранения от еврокубков на два года было отложено на неопределенное время.



Даже если CAS займет сторону "горожан", нет никаких гарантий, что вердикт будет вынесен в срок до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. Однако это не отменяет того, что Лапорт счастлив и дальше представлять клуб с "Этихад".



"Мы ожидаем окончательного решения. Давайте посмотрим, что будет в следующем сезоне. Естественно, будет очень больно, если мы не примем участия в Лиге Чемпионов".



"Я очень счастлив здесь в "Манчестер Сити". Я наслаждаюсь своей игрой, и наши дела идут замечательно. За последние два года мы выиграли восемь трофеев", — цитирует Лапорта Evening Standard.