Тони хочет, чтобы "Ювентус" купил Жезуса, а не Кейна

Легенда итальянского футбола Лука Тони рекомендовал "Ювентусу" купить нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса вместо Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Ранее в этом месяце появились слухи о том, что "Ювентус" рассматривает Кейна как свою цель номер один на летнее трансферное окно.



Однако Тони убежден, что его бывшему клубу нужен не Кейн, не Эрлинг Бреут Холанд, не Тимо Вернер и не Мауро Икарди.



Кейн — настоящий центрфорвард таранного типа, но он играет так же, как и несколько других".



"Икарди прибавил в ПСЖ, но играет вне позиции, ему нужно прибавить. Холанд громко заявил о себе, но его нужно проверить в следующие три года".



"Вернер проявляет себя в Лейпциге, но ему все еще нужно многое доказать. Габриэль Жезус не обладает таким ярко выраженным инстинктом убийцы, но он создает пространство и ассистирует".



"Я думаю, Габриэль Жезус был бы идеальным партнером для Криштиану Роналду. Криштиану сам не является чистым центральным нападающим, но в конце концов именно он забивает больше всех голов. Кейн со своим инстинктом убийцы не обязательно бы хорошо подошел для Криштиану".



"Габриэль забивает в "Сити", но также он создает много голов, ему только 22, и я думаю, он стал бы идеальным партнером для португальца", — сообщил Тони Tuttosport.