Тирни рассказал, как трижды вывихнул плечо за 10 минут

Киран Тирни Защитник "Арсенала" Киран Тирни рассказал, как он трижды вывихнул плечо в течение 10 минут.

Ранее в марте пресса сообщала о том, как вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре получил три вывиха плеча на отрезке в 16 матчей.

Тирни пошел дальше своего коллеги по профессии и вывихнул плечо три раза в течение матча против "Вест Хэма" в декабре — своего 11-го матча за "канониров" после перехода из "Селтика" прошлым летом.

"В психологическом плане это было, наверное, самое тяжелое время в моей жизни. Я думал про себя: "Теперь мне потребуется операция". Я знал, что это плохо".

"Я вывихнул плечо три раза за 10 минут — никому не пожелаю это испытать. Я был подавлен и думал, что снова отправлюсь в лазарет на несколько месяцев".

"Это опустошение сразу накатило на меня, и я думаю, вы могли это видеть по моему лицу", — цитирует Тирни Daily Mirror.


Метки Арсенал, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2020 00:05

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