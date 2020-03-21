Тирни рассказал, как трижды вывихнул плечо за 10 минут
Защитник "Арсенала" Киран Тирни рассказал, как он трижды вывихнул плечо в течение 10 минут.
Ранее в марте пресса сообщала о том, как вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре получил три вывиха плеча на отрезке в 16 матчей.
Тирни пошел дальше своего коллеги по профессии и вывихнул плечо три раза в течение матча против "Вест Хэма" в декабре — своего 11-го матча за "канониров" после перехода из "Селтика" прошлым летом.
"В психологическом плане это было, наверное, самое тяжелое время в моей жизни. Я думал про себя: "Теперь мне потребуется операция". Я знал, что это плохо".
"Я вывихнул плечо три раза за 10 минут — никому не пожелаю это испытать. Я был подавлен и думал, что снова отправлюсь в лазарет на несколько месяцев".
"Это опустошение сразу накатило на меня, и я думаю, вы могли это видеть по моему лицу", — цитирует Тирни Daily Mirror.
21.03.2020 00:05
Просмотров: 356
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Слишком много гейклуба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий