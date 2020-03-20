Мерсон: "Обамеянг — это то, чего не хватает "Юнайтед"

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг идеально бы подошел "Манчестер Юнайтед".

В данный момент Обамеянг неуклонно приближается к финальным 12 месяцам по своему контракту с лондонским клубом, а заключение новой сделки выглядит маловероятным.



Эта ситуация может заставить "Арсенал" продать своего капитана в летнее трансферное окно. По мнению Мерсона, именно в таком игроке нуждается "Юнайтед", однако Пол считает, что "красные дьяволы" могут заманить Пьер-Эмерика только деньгами.



"Обамеянг — это то, чего не хватает "Манчестер Юнайтед". Он бомбардир, а бомбардиры бесценны".



"Если вы посмотрите, как они играли против "Манчестер Сити" пару недель назад, то я думаю, они были очень, очень хороши. Ты смотрел на них и понимал, что эта команда на кое-что способна, особенно если обзаведется еще парой игроков, включая полузащитника созидательного плана".



"Они производили впечатление, и если они купят Обамеянга и кого-нибудь вроде Джека Грилиша, тогда они станут грозной силой, на мой взгляд".



"Для них напрашивается игрок вроде Обамеянга, который сможет дать 20-25 голов за сезон. Он даст вам 25, даже не вспотев. Добавив Грилиша и обладая Бруну Фернандешем, которые бы играли позади нападающего, "Манчестер Юнайтед" превратился бы в грозную силу".



"Я не думаю, что Обамеянг отправился бы в "Манчестер Юнайтед" из-за амбиций. Он отправился бы туда из-за денег, потому что ему почти 31, и это, наверное, был бы его последний переход".



"В данный момент нельзя сказать, что тебе будут гарантированы трофеи в случае перехода в "Манчестер Юнайтед". В "Юнайтед" тебе ничто не гарантировано в следующие два-три сезона. Он становятся лучше, но если ты переходишь к ним, то делаешь это не из-за амбиций, а из-за денег", — сообщил Мерсон Sky Sports.