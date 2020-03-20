Чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году, будет именоваться Евро-2020

УЕФА объявил, что перенесенный на следующий год Чемпионат Европы сохранит свое название Евро-2020.

Напомним, в минувший вторник УЕФА принял волевое решение отложить первенство Европы на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса. Это было сделано для того, чтобы создать условия для завершения национальных чемпионатов и еврокубков в срок до 30 июня.



Теперь Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Как и планировалось изначально, матчи будут сыграны в 12 отобранных странах. И даже название и эмблема турнира сохранятся.



Также УЕФА подтвердил, что все прочие мужские и женские соревнования были отложены на неопределенное время.