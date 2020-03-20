Тебас ожидает возобновления сезона в середине мая

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что европейские лиги планируют возобновить сезон в середине мая.

Из-за пандемии коронавируса весь футбол в Европе был поставлен на паузу. Лишь накануне клубы Премьер-Лиги продлили вынужденную паузу до 30 апреля.



Однако футбольные чиновники ожидают, что в ближайшие недели пандемия пойдет на спад, а благодаря переносу Евро-2020 на следующий год клубный сезон 2019/20 будет доигран.



"Пандемия затронула 30 лиг, 30 кубковых соревнований, и мы должны координировать свои действия друг с другом в плане составления расписания — как на национальном, так и на международном уровне".



"В середине мая мы должны возобновить все европейские соревнования. Если будут позволять условия, можно сделать это раньше. Мы должны работать сообща", — цитирует Тебаса BBC.