"Ливерпуль" ведет переговоры с Сумаре
"Ливерпуль" ведет переговоры с представителями полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре.
В зимнее трансферное окно Сумаре сватали в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", а также ряд других европейских клубов, однако Бубакари решил доиграть сезон в "Лилле".
Ожидается, что в летнее трансферное окно 21-летний француз все-таки будет продан, причем количество претендентов на Сумаре только увеличится.
Как сообщает каталонское издание Sport, недавно Сумаре в список своих потенциальных целей внесла "Барселона", которая имеет хорошие связи на французском рынке игроков.
Однако "Барселоне" стало известно, что представители Сумаре уже некоторое время общаются насчет перехода Бубакари в команду Юргена Клоппа.
20.03.2020 19:00
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Каратель пинсаф.
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Откуда вы такие фотки берёте? Ентож пиздец.
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