"Ливерпуль" ведет переговоры с Сумаре

Бубакари Сумаре "Ливерпуль" ведет переговоры с представителями полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре.

В зимнее трансферное окно Сумаре сватали в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", а также ряд других европейских клубов, однако Бубакари решил доиграть сезон в "Лилле".

Ожидается, что в летнее трансферное окно 21-летний француз все-таки будет продан, причем количество претендентов на Сумаре только увеличится.

Как сообщает каталонское издание Sport, недавно Сумаре в список своих потенциальных целей внесла "Барселона", которая имеет хорошие связи на французском рынке игроков.

Однако "Барселоне" стало известно, что представители Сумаре уже некоторое время общаются насчет перехода Бубакари в команду Юргена Клоппа.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лилль, Сумаре

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2020 19:00

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  1. mr-s1n1st3r 20.03.2020 19:58 # mr-s1n1st3r
    Каратель пинсаф.

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  2. sexan 20.03.2020 19:17 # sexan
    Откуда вы такие фотки берёте? Ентож пиздец.

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