"Ливерпуль" ведет переговоры с Сумаре

"Ливерпуль" ведет переговоры с представителями полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре.

В зимнее трансферное окно Сумаре сватали в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл", а также ряд других европейских клубов, однако Бубакари решил доиграть сезон в "Лилле".



Ожидается, что в летнее трансферное окно 21-летний француз все-таки будет продан, причем количество претендентов на Сумаре только увеличится.



Как сообщает каталонское издание Sport, недавно Сумаре в список своих потенциальных целей внесла "Барселона", которая имеет хорошие связи на французском рынке игроков.



Однако "Барселоне" стало известно, что представители Сумаре уже некоторое время общаются насчет перехода Бубакари в команду Юргена Клоппа.