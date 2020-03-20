"Юнайтед" встретился с представителями Лемара

Тома Лемар "Манчестер Юнайтед" провел встречу с представителями вингера "Атлетико" Тома Лемара.

Лемара связывали с переездом в Премьер-Лигу еще летом 2018, когда он уходил из "Монако", однако Тома отверг интерес английских грандов и отправился в "Атлетико" — о чем пожалел.

Как утверждает ESPN, 24-летний француз чувствует, что ему не подходит игровой стиль команды Диего Симеоне. Тома твердо настроен покинуть "Атлетико" в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что "Юнайтед" провел встречу с представителями Лемара еще на прошлой неделе и видит в Тома игрока, который со своей левой ногой и своей изобретательностью может стать ценным дополнением к коллективу Оле Гуннара Сульшера.

От контракта Лемара в Мадриде остается еще три полных года, поэтому Тома будет стоить недешево. Сами "матрасники" заплатили за него "Монако" 70 миллионов евро (63 млн. фунтов).


Метки Атлетико, Лемар, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2020 18:00

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