"Юнайтед" встретился с представителями Лемара

"Манчестер Юнайтед" провел встречу с представителями вингера "Атлетико" Тома Лемара.

Лемара связывали с переездом в Премьер-Лигу еще летом 2018, когда он уходил из "Монако", однако Тома отверг интерес английских грандов и отправился в "Атлетико" — о чем пожалел.



Как утверждает ESPN, 24-летний француз чувствует, что ему не подходит игровой стиль команды Диего Симеоне. Тома твердо настроен покинуть "Атлетико" в ближайшее трансферное окно.



Сообщается, что "Юнайтед" провел встречу с представителями Лемара еще на прошлой неделе и видит в Тома игрока, который со своей левой ногой и своей изобретательностью может стать ценным дополнением к коллективу Оле Гуннара Сульшера.



От контракта Лемара в Мадриде остается еще три полных года, поэтому Тома будет стоить недешево. Сами "матрасники" заплатили за него "Монако" 70 миллионов евро (63 млн. фунтов).