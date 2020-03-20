Груич не уверен насчет своего будущего

Полузащитник "Герты" Марко Груич заявил, что не уверен насчет своего возвращения в "Ливерпуль".

Ярко проявив себя в "Герте" в прошлом сезоне, Груич убедил немецкий клуб продлить его аренду на год.



В этой кампании Марко выглядит не так убедительно, потеряв свое место в стартовом составе "Герты" после смены главного тренера. 23-летнему сербу пока не удалось сделать того рывка, который бы позволил ему вернуться в "Ливерпуль" и претендовать на игровые минуты там.



"Если честно, мы не обсуждали мое будущее. Конечно, каждый должен стараться, чтобы играть, но я очень доволен своим игровым временем здесь. Давайте посмотрим, что случится летом — от "Ливерпуля" это тоже зависит", — сообщил Груич Der Tagesspiegel.