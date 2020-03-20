"Юнайтед" хочет, чтобы Кейн попросился в Манчестер

Харри Кейн "Манчестер Юнайтед" готов побороться за Харри Кейна, но только если нападающий "Тоттенхэма" выразит явное желание присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.

Продав Ромелу Лукаку в "Интер" прошлым летом и проиграв борьбу дортмундской "Боруссии" за Эрлинга Бреута Холанда в январе, "красные дьяволы", как ожидаются, выйдут на трансферный рынок после окончания этого сезона для покупки забивного нападающего.

Одной из возможных целей "Юнайтед" является Кейн, который грядущим летом справит свое 27-летие — к этому возрасту Харри так и не выиграл никаких командных наград в своей карьере, что наводит его на мысли о смене клуба.

Вместе с тем на "Олд Траффорд" прекрасно помнят, насколько сложности вести переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, особенно когда с желанием забрать игрока "шпор" обращается их конкурент по Премьер-Лиге.

Чтобы "Юнайтед" активизировал свой интерес к Кейну, Харри должен сам этому поспособствовать, сообщает The Athletic. "Дьяволы" хотят использовать как рычаг желание капитана сборной Англии перебраться в Манчестер — если такое желание, конечно, есть.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2020 15:00

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  1. chelsea88 20.03.2020 15:09 # chelsea88
    Переходить из нынешнего Тоттенхэма, в нынешний мю смысла нет.
    Хотя пригород бабками может только заманить. В шпорах явно столько башлять не будут, как скумо6ляди.

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  2. anabanana94 20.03.2020 15:04 # anabanana94
    ИДИТЕ НАХУЙ

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