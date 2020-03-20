Триппьер ответил на претензии Клоппа насчет стиля "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер ответил на критику главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу стиля футбола "матрасников".

Проиграв 1:0 в Мадриде, "Ливерпуль" не смог взять реванш у "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.



После домашнего поражения 2:3 Клопп обвинил "Атлетико" в антифутболе и выразил недоумение, почему такие классные игроки только обороняются. Триппьер же считает подобные претензии необоснованными.



"Если ты отправишься к ним в гости и будешь соревноваться в открытой игре, то проиграешь 6:0. Я не знаю, чего люди от нас ожидали".



"Ты видишь, как эксперты жалуются на то, что мы оборонялись. Они ожидали, что мы приедем на "Энфилд" и будем играть в атакующий футбол, особенно учитывая то, как "Ливерпуль" играет в данный момент? Туда нужно приезжать с планом, и у нас он был".



"Нам пришлось обороняться, но важнее всего, что мы добились победы".



"Мы знали, что они выбьются из сил, учитывая то, какое количество прессинга они используют и какое количество энергии вкладывают в игру. Мы знали, что они замедлятся. На это ушло 100 минут, но мы победили 3:2".



"Люди могут жаловаться так сильно, как им хочется, однако мы думали, что это необходимо для такого рода матча".



"С возрастом такие вещи перестали беспокоить меня. "Ливерпуль" не использовал свои моменты, а мы победили их в обоих матчах. Это сработало. Таков футбол", — цитирует Триппьера Sky Sports.