Кантона может получить работу в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может получить работу в структуре клуба с "Олд Траффорд".
Кантона провел в "Юнайтед" относительно недолго — пять лет, однако Эрика нередко называют лучшим приобретением клуба в эру сэра Алекса Фергюсона. Француз стал истинной легендой "красных дьяволов", выиграв четыре титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.
53-летний Кантона остается невероятно популярной фигурой среди фанатов "Юнайтед", и в клубе, утверждает Daily Mirror, задумались о том, чтобы привлечь Эрика к работе.
"Юнайтед" собирается предложить Кантона роль посла или представителя клуба — в этой же роли трудятся другие легенды "дьяволов" вроде Брайана Робсона или Денниса Ирвина.
С помощью приглашения Кантона боссы "Юнайтед" надеются смягчить свои отношения с фанатами, среди которых последние годы зреют протестные настроения.
20.03.2020 12:00
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у пенсов и колбасников к сожалению таких легенд просто нет.
вот фапловское отребье и тявкает.
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похож на бомжа который только вылез из гаража наверно кореш безвиза
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Кем? Вышибалой?
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терешкову хотят из него сделать
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