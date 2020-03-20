Кантона может получить работу в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может получить работу в структуре клуба с "Олд Траффорд".

Кантона провел в "Юнайтед" относительно недолго — пять лет, однако Эрика нередко называют лучшим приобретением клуба в эру сэра Алекса Фергюсона. Француз стал истинной легендой "красных дьяволов", выиграв четыре титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.



53-летний Кантона остается невероятно популярной фигурой среди фанатов "Юнайтед", и в клубе, утверждает Daily Mirror, задумались о том, чтобы привлечь Эрика к работе.



"Юнайтед" собирается предложить Кантона роль посла или представителя клуба — в этой же роли трудятся другие легенды "дьяволов" вроде Брайана Робсона или Денниса Ирвина.



С помощью приглашения Кантона боссы "Юнайтед" надеются смягчить свои отношения с фанатами, среди которых последние годы зреют протестные настроения.