Кантона может получить работу в "Юнайтед"

Эрик Кантона Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона может получить работу в структуре клуба с "Олд Траффорд".

Кантона провел в "Юнайтед" относительно недолго — пять лет, однако Эрика нередко называют лучшим приобретением клуба в эру сэра Алекса Фергюсона. Француз стал истинной легендой "красных дьяволов", выиграв четыре титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.

53-летний Кантона остается невероятно популярной фигурой среди фанатов "Юнайтед", и в клубе, утверждает Daily Mirror, задумались о том, чтобы привлечь Эрика к работе.

"Юнайтед" собирается предложить Кантона роль посла или представителя клуба — в этой же роли трудятся другие легенды "дьяволов" вроде Брайана Робсона или Денниса Ирвина.

С помощью приглашения Кантона боссы "Юнайтед" надеются смягчить свои отношения с фанатами, среди которых последние годы зреют протестные настроения.


Метки Кантона, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 20.03.2020 12:56 # manutd-20champ
    у пенсов и колбасников к сожалению таких легенд просто нет.
    вот фапловское отребье и тявкает.

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  2. martingor 20.03.2020 12:20 # martingor
    похож на бомжа который только вылез из гаража наверно кореш безвиза

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  3. royal-arsenal 20.03.2020 12:05 # royal-arsenal
    Кем? Вышибалой?

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  4. superperez101 20.03.2020 12:02 # superperez101
    терешкову хотят из него сделать

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