Венгер увел из "Арсенала" ведущего аналитика

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер увел за собой в ФИФА ведущего аналитика лондонского клуба Джейсона Розенфельда.

Напомним, сам Венгер покинул "Эмирейтс" летом 2018, но, так и не найдя подходящего варианта для возобновления тренерской карьеры, сел в кресло директора ФИФА.



Как сообщает The Athletic, теперь помогать Венгеру с глобальным развитием футбола будет старый товарищ Арсена по "Арсеналу" Розенфельд, который возглавлял в лондонском клубе отдел статистики и аналитики.



Розенфельд был насколько популярной фигурой в "Арсенале", настолько и влиятельной. Достаточно сказать, что в 2018 году Джейсон был в комитете, который определил Унаи Эмери преемником Венгеру.



Прошлым летом Розенфельд поучаствовал в том, что "Арсенал" продлил контракт с Эмери, однако в этом сезоне влияние Джейсона ослабло — спортивный директор Рауль Санллехи предпочитает полагаться на свое чутье и на чутье доверенных агентов и скаутов, а не на анализ данных.



Добавим, что также Розенфельд отвечал за взаимодействие со StatDNA — аналитической компанией, с которой "Арсенал" начал работать в 2011, которую приобрел в 2012 и которая была переименована в Arsenal Data Analytics в прошлом году.