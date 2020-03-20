Почеттино обвинил футбольных чиновников Европы в безответственном поведении

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал футбольных чиновников из Европы за чересчур медленную реакцию на распространение коронавируса.

Английский футбольный сезон был остановлен лишь после того, как наставник "Арсенала" Микель Артета подхватил COVID-19, а УЕФА провел свою видеоконференцию и принял ряд решительных мер только в минувший вторник.



Почеттино, который сейчас живет в Барселоне, находит такое поведение наделенных властью футбольных организаций "безответственным".



"Они повели себя безответственно и приняли запоздалые решения".



"Я понимаю, что у игры в футбол есть экономический аспект, и в большинстве случаев это определяющий фактор, однако, наблюдая все происходящее в Европе, я думаю, что они поступили безответственно и поздно отреагировали", — цитирует Почеттино Daily Mirror.