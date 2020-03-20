Почеттино обвинил футбольных чиновников Европы в безответственном поведении

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино раскритиковал футбольных чиновников из Европы за чересчур медленную реакцию на распространение коронавируса.

Английский футбольный сезон был остановлен лишь после того, как наставник "Арсенала" Микель Артета подхватил COVID-19, а УЕФА провел свою видеоконференцию и принял ряд решительных мер только в минувший вторник.

Почеттино, который сейчас живет в Барселоне, находит такое поведение наделенных властью футбольных организаций "безответственным".

"Они повели себя безответственно и приняли запоздалые решения".

"Я понимаю, что у игры в футбол есть экономический аспект, и в большинстве случаев это определяющий фактор, однако, наблюдая все происходящее в Европе, я думаю, что они поступили безответственно и поздно отреагировали", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


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Автор mihajlo   

Дата 20.03.2020 10:00

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  1. vyrentz 20.03.2020 10:49 # vyrentz
    Месяц назад в Италии было 3 погибших, сегодня под 4 тысячи. Для сравнения, в прошлом году в Италии от гриппа за целый год погибло порядка 30-ти человек. То что происходит в Китае и Италии будет везде

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  2. superglor 20.03.2020 10:48 # superglor
    Безответственное поведение - это прекращать чемпионаты в разгар сезона. Когда люди ждут кто станет чемпионом а их лишают такой возможности! 100 человек умерло, ничего себе! Да в ДТП за этот же месяц разбилось в 100 раз больше. И еще в 10 раз больше колбасников подохло от сердечных приступов, не дождавшись чемпионства. Вот это и безответственно.

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  3. vyrentz 20.03.2020 10:48 # vyrentz
    Прежде чем хуесосить Пакета, вы ищите голову из жопы российских новостей и взгляните на Италию. Новости Бергамо, сущий ад на Земле:
    https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/defunti-in-altre-citta-per-la-cremazionemezzi-dellesercito-trasportano-le-bare_1345643_11/

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  4. mancunia-planet 20.03.2020 10:24 # mancunia-planet
    Ни фига сё, Пакетыч подал голос, живой!

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  5. ray-black 20.03.2020 10:24 # ray-black
    Хорошо быть безработным. Можно все что угодно трындеть.

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