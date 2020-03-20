Макманаман: "Погба не наиграл на переход в "Реал"

Экс-игрок "Реала" и сборной Англии Стив Макманаман считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал недостаточно, чтобы заинтересовать "Реал".

Как известно, Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой. Команда Оле Гуннара Сульшера научилась обходиться без своего самого дорогого футболиста, особенно после появления в коллективе Бруну Фернандеша.



Таблоиды уверены, что Погба покинет "Олд Траффорд" грядущим летом, связывая Поля с переходом в "Реал" за 100 миллионов фунтов. На это же намекает и агент 27-летнего француза Мино Райола. Однако у Макманамана есть сомнения насчет этого трансфера.



"Он недостаточно играет в этом сезоне, чтобы команда вроде "Реала" была по-настоящему заинтересована в нем".



"Если он останется в "Манчестер Юнайтед", будет играть и наберет свою лучшую форму, он очень легко вернется в стартовый состав".



"Неманья Матич и Хуан Мата уже возрасте — совершенно точно, что Поль достаточно хорош, чтобы играть на этих позициях, рядом с Бруну Фернандешем. В этом плане не вижу никаких проблем".



"Он определенно обладает мастерством, чтобы выступать в полузащите "Манчестер Юнайтед", если он здоров и в форме, однако мы весь год ждем, что сам Поль Погба скажет насчет своего будущего. Пока что он не сказал, хочет он остаться или хочет уйти", — цитирует Макманамана Evening Standard.