Беллерин хочет стать капитаном "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил о своих амбициях стать капитаном "канониров".
В свои 25 лет Беллерин является одним из главных старожилов "Арсенала", цвета которого он представляет после своего перехода из "Барселоны" в 2011 году.
Грядущим летом "канониры" могут попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом, и тогда главному тренеру Микелю Артете придется выбрать нового капитана. Беллерин уже начал делить шкуру неубитого оленя.
"Еще со времен своей юности в "Барселоне" я всегда был одним из трех капитанов в команде. Это роль, к которой я привык".
"Конечно, в "Арсенале" это не так, как было в мои 14-15 лет, потому что здесь другая ответственность, и ты представляешь команду совершенно другого уровня, но я всегда наслаждался этой ролью. Мне нравится брать ответственность на себя и быть капитаном".
"Я уже несколько месяцев беседую с тренером насчет этого, и он говорит мне, что я могу быть одним из тех, кто ведет команду за собой. Я рад это слышать, потому что я давно здесь нахожусь и знаю клуб изнутри".
"Люди могут не увидеть во мне крупного парня, который постоянно кричит на поле. Возможно, я не соответствую их представлениям капитана, однако есть так много способов вести команду за собой", — цитирует Беллерин Daily Mail.
20.03.2020 08:00
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Чо за телка без сисек?Это подружка Безвиза?
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топовый лук
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Лолблеать))
Команда пидopoв)
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ахахах михуйло продолжает грязно поднимать посещяемость сайта
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О, заебис. Именно так я себе и представляю капитана Арсенала.
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wluha . capom doljen bit Ozil ili hotya b kto dolgo igraet zaebete
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НУ КОНЕЧНО,РАДИ СРАЧА НАДО ТАКУЮ ФОТКУ ПОСТАВИТЬ!МИХУ*ЛО,НУ ТЫ КАК ОБЫЧНО ПОКАЗАЛ СВОЮ ЛИЧИНУ.ФУ БЛ МЕРЗОСТЬ
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