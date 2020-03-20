Беллерин хочет стать капитаном "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил о своих амбициях стать капитаном "канониров".

В свои 25 лет Беллерин является одним из главных старожилов "Арсенала", цвета которого он представляет после своего перехода из "Барселоны" в 2011 году.



Грядущим летом "канониры" могут попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом, и тогда главному тренеру Микелю Артете придется выбрать нового капитана. Беллерин уже начал делить шкуру неубитого оленя.



"Еще со времен своей юности в "Барселоне" я всегда был одним из трех капитанов в команде. Это роль, к которой я привык".



"Конечно, в "Арсенале" это не так, как было в мои 14-15 лет, потому что здесь другая ответственность, и ты представляешь команду совершенно другого уровня, но я всегда наслаждался этой ролью. Мне нравится брать ответственность на себя и быть капитаном".



"Я уже несколько месяцев беседую с тренером насчет этого, и он говорит мне, что я могу быть одним из тех, кто ведет команду за собой. Я рад это слышать, потому что я давно здесь нахожусь и знаю клуб изнутри".



"Люди могут не увидеть во мне крупного парня, который постоянно кричит на поле. Возможно, я не соответствую их представлениям капитана, однако есть так много способов вести команду за собой", — цитирует Беллерин Daily Mail.