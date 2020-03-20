Беллерин хочет стать капитаном "Арсенала"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил о своих амбициях стать капитаном "канониров".

В свои 25 лет Беллерин является одним из главных старожилов "Арсенала", цвета которого он представляет после своего перехода из "Барселоны" в 2011 году.

Грядущим летом "канониры" могут попрощаться с Пьер-Эмериком Обамеянгом, и тогда главному тренеру Микелю Артете придется выбрать нового капитана. Беллерин уже начал делить шкуру неубитого оленя.

"Еще со времен своей юности в "Барселоне" я всегда был одним из трех капитанов в команде. Это роль, к которой я привык".

"Конечно, в "Арсенале" это не так, как было в мои 14-15 лет, потому что здесь другая ответственность, и ты представляешь команду совершенно другого уровня, но я всегда наслаждался этой ролью. Мне нравится брать ответственность на себя и быть капитаном".

"Я уже несколько месяцев беседую с тренером насчет этого, и он говорит мне, что я могу быть одним из тех, кто ведет команду за собой. Я рад это слышать, потому что я давно здесь нахожусь и знаю клуб изнутри".

"Люди могут не увидеть во мне крупного парня, который постоянно кричит на поле. Возможно, я не соответствую их представлениям капитана, однако есть так много способов вести команду за собой", — цитирует Беллерин Daily Mail.


Метки Арсенал, Беллерин, капитаны

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 536

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 20.03.2020 09:29 # liverpool1892est
    Чо за телка без сисек?Это подружка Безвиза?

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  2. meshuggah 20.03.2020 09:19 # meshuggah
    топовый лук

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  3. chelsea88 20.03.2020 08:55 # chelsea88
    Лолблеать))
    Команда пидopoв)

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  4. wengerrrro 20.03.2020 08:53 # wengerrrro
    ахахах михуйло продолжает грязно поднимать посещяемость сайта

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  5. division 20.03.2020 08:25 # division
    О, заебис. Именно так я себе и представляю капитана Арсенала.

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  6. rakhat 20.03.2020 08:15 # rakhat
    wluha . capom doljen bit Ozil ili hotya b kto dolgo igraet zaebete

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  7. liverbro 20.03.2020 08:07 # liverbro
    НУ КОНЕЧНО,РАДИ СРАЧА НАДО ТАКУЮ ФОТКУ ПОСТАВИТЬ!МИХУ*ЛО,НУ ТЫ КАК ОБЫЧНО ПОКАЗАЛ СВОЮ ЛИЧИНУ.ФУ БЛ МЕРЗОСТЬ

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