Лукаку: "Сульшер хотел, чтобы я остался в "Юнайтед"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хотел сохранить его на "Олд Траффорд".

Лукаку покинул "Юнайтед" в августе 2019, отыграв за "красных дьяволов" два сезона. Во время второго сезона Ромелу "красные дьяволы" поменяли главного тренера, и игрок сборной Бельгии почувствовал, что для него тоже настало время перемен.



"У каждого может случиться один плохой год в его карьере. Так было и со мной. Я принял это как данность".



"Я оказался в сложной ситуации и должен был решить, куда я смогу отправиться, чтобы научиться другим аспектами игры и поработать с тем, кто хочет обладать мной".



"Оле хотел сохранить меня, но я сказал ему, что для меня все кончено. У меня не было энергии продолжать выступать за них. Он заслуживает лишь похвалы за то, что помог мне уйти", — цитирует Лукаку Sky Sports.



Также 26-летний бельгиец, забивший 42 гола в 96 матчах за "Юнайтед", поведал, что едва не перешел в "Ювентус".



"Я был близок к этому, хотя "Ювентус" не был близок моему сердцу — я всегда был настроен на "Интер" и на их тренера. Будучи ребенком, я болел за "Интер" в Италии. Я восхищался Адриано и Роналдо".



"Естественно, когда "Интер" и Антонио Конте, который хотел заполучить меня еще в "Челси", обратились ко мне, я почувствовал, что это подходящий момент", — добавил Лукаку.