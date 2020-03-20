Не футболом единым

Повесив бутсы на гвоздь, игроки часто сталкиваются с тем, что не могут себя найти в повседневной жизни. Деньги футболистам платят немалые, но не всем удается их удачно инвестировать, вдобавок многие настолько устают от футбола, что хотят отдалиться от него как можно дальше и не готовы заниматься тренерской работой. Мы собрали истории бывших футболистов Премьер-Лиги разных лет с достаточно неординарными занятиями после завершения игровой карьеры.





Талантливый мистер Рипли



Есть стереотип о том, что футболисты — в большинстве своем недалекие люди, которым сложно реализовать себя в других сферах деятельности из-за серьезных пробелов в образовании. Возник он не на ровном месте, но, как и в случае с любым стереотипом, есть исключения из правил. Знакомьтесь: Стюарт Рипли, бывший вингер "Мидлсбро" и чемпионского "Блэкберна"-95, совсем небесталанный футболист, бывший на виду в Премьер-Лиге, а сейчас — квалифицированный адвокат, будущий преподаватель права. Как оказалось, таланты его не ограничиваются футбольным полем.



"Единственное, что я точно знал, когда завершил карьеру — что я хочу поступить в университет. У меня были хорошие отметки в школе, но в 16 лет я подписал профессиональный контракт с "Мидлсбро", так что вариант с университетом отпал сам собой. Я попал в первую команду в 17 лет, и жизнь позаботилась обо мне. Я выиграл Премьер-Лигу и представлял свою страну, но когда вышел на пенсию в 34 года, я почувствовал, что было упущено много возможностей из-за того, что я не попал в университет".



"В общем, после некоторого перерыва я поступил в Университет Центрального Ланкашира. Моим первым намерением была степень по иностранным языкам, но это означало провести год заграницей, а я домосед, да и в то время мои дети еще учились в школе. Так что я выбрал комбинированный курс — французский, криминология и право".



"Я ходил на лекции по праву и наслаждался этим. На том этапе у меня не было намерения стать адвокатом. После получения степени я получил сертификат аспиранта, а затем заключил годичный контракт с фирмой "Брабнерс" в Манчестере. Я провел два года в разных отделах — нужно было найти свое призвание. После того, как я получил квалификацию, я стал работать в отделе спортивного права. Я, вероятно, узнал больше о футболе как о бизнесе за первые шесть месяцев, чем за все время, что провел на поле. Когда вы профессиональный игрок, вы отстранены от реального мира, по крайней мере — до тех пор, пока ваш контракт не истечет".



"Я ушел из "Брабнерс" в 2013 году. Работая с ними, я получил доступ к футбольным клубам, к молодым игрокам и их агентам и так далее. Игрокам стоит лучше понимать работу агента. Мне нравилось общаться с молодыми игроками и составлять портфолио для будущих лекций. Футбол — не настоящая жизнь, и если вы отойдете от него, узнаете другую точку зрения и другое понимание вещей. Ритм вашей жизни полностью меняется. Когда вы играете, у вас есть два потенциальных максимума на протяжении недели, с огромным выбросом адреналина. Когда вы выходите на пенсию, это очень трудно заменить. Вы должны найти другую цель в жизни".



Кроме получения степени по праву, Стюарт Рипли после завершения карьеры основал клинику физиотерапии и спортивных травм, занимающуюся в первую очередь регбийными травмами. Также он стал членом Судебной коллегии FA по рассмотрению дел, связанных с допингом, агентской деятельностью и дискриминацией в спорте. Его сын Коннор Рипли — резервный голкипер клуба "Престон Норт Энд".



Из вратарей — в курьеры



Найджел Спинк — заметная фигура английского вратарского цеха 80-х и 90-х, обладатель Кубка чемпионов с "Астон Виллой", игравший на профессиональном уровне до 42 лет. Сейчас он устал от футбола и наслаждается работой курьера в фирме, которую создал вместе со своим товарищем.



"Я провел 23 года в качестве игрока в английской лиге, 20 из них — в высшем дивизионе, в основном в составе "Астон Виллы". В 2000 году, когда мне было 42 года, я еще хотел поиграть после ухода из "Миллуолла", потому отправился в любительский клуб "Форест Грин Роверс". Примерно через 10 матчей после этого они уволили менеджера и предложили нам с моим товарищем по "Вилле" Дэйвом Нортоном занять вакантное место. Мне было слишком сложно совмещать игру и должность менеджера, потому я завершил карьеру игрока. Я оставался менеджером "Форест Грин" 18 месяцев, а затем присоединился к тренерскому штабу Стива Брюса и работал тренером вратарей в "Бирмингеме", "Уигане" и "Сандерленде".



"Когда весь тренерский штаб получил отставку в "Сандерленде", мы с моим другом Полом Мунро сняли фургон, чтобы забрать вещи и мебель из арендованной квартиры и доставить все в семейный дом в Вест-Мидлендсе. Мы проезжали по автостраде с забитым под завязку фургоном, и я думал: "Хм, это неплохо". Пол искал альтернативную работу, поэтому через полгода мы основали свою службу доставки C&M Couriers. Тем временем я получил работу в "Бристоль Сити", которая продлилась несколько лет, но все завершилось естественным образом. Я был готов завязать с футболом — он становился очень требовательным. Если вы попадаете в Премьер-Лигу, то получаете финансовую выгоду от того, что работаете семь дней в неделю. Но если вы работаете в клубе Чемпионшипа или дивизионом ниже, все не так привлекательно, а работы — не меньше. Я перестал наслаждаться этим и не стал себе врать".



"С тех пор, как я начал водить фургон, это мне нравится. Мы ездим по всей стране, доставляя грузы куда угодно. На этой неделе я был в Бервике, Глазго, Абердине, Корнуолле, Кенте. Доставил поддон с яйцами в Кардифф, детали для ветряной электростанции в Шотландию. Мы доставляем все, что помещается в нашем фургоне".



"Наша награда — возможность добиться успеха в бизнесе. А еще я люблю водить. Мы ездили по очереди на "Мерседесе" Стива Брюса, когда работали в "Сандерленде", и несколько раз в неделю наведывались домой в Бирмингем. Мне действительно нравится встречаться с людьми, которые загружают или разгружают нас, — обычными людьми, далекими от мира футбола. Меня узнают довольно часто, особенно в Вест Мидлендсе. Это нормально. Люди хотят поговорить о футболе и спрашивают о моей карьере. Они не понимают, почему я больше не хочу быть причастным к игре. Но это нормально — я понимаю, что им этого не понять".



Неудачная сделка Марка Уорда



Проблема футболистов после завершения карьеры не только в том, чтобы найти себе занятие по душе, но и в том, чтобы правильно инвестировать деньги. Вингер "Эвертона" Марк Уорд в этом отношении — не лучший пример. Полузащитник не только не смог сохранить какие-то сбережения на момент завершения карьеры, но и принял очень неудачное решение для получения "пассивного дохода".



"Когда я покинул "Эвертон" в 1994 году, то присоединился к "Бирмингему" в качестве играющего тренера. Мы выиграли титул во втором дивизионе в первый же год. Но я не смог найти общий язык с менеджером Барри Фраем и ушел. Вы всегда думаете, что можете получить другую работу, но в моем случае с этим возникли проблемы".



"Хотел бы я быть более подкованным. Я не заботился о своих деньгах должным образом, и вопрос моего падения был делом времени. Если бы я играл несколькими годами позже, я бы стал миллионером. По моему лучшему контракту я зарабатывал 2000 фунтов в неделю. После уплаты 40% налога, оставалось всего 1200 фунтов. Когда вы ведете образ жизни человека с большим домом, машиной и регулярными посещениями вечеринок, это не так уж много. И когда у вас заканчиваются деньги, вы все равно пытаетесь жить этой жизнью".



"Я допустил ошибку и потерпел фиаско. Я сдал в аренду свое имущество, хотя и знал, что оно будет использовано в качестве хранилища чего-то незаконного — возможно, наркотиков. Это было ужасное решение. То, что полиция нашла — четыре килограмма кокаина — не было моим. Но я не мог раскрыть информацию о том, кто арендовал мою собственность из-за риска последствий для своих близких, поэтому мне пришлось взять вину на себя. И все последствия своего решения".



"Я получил восемь лет и отбыл половину срока. Первый год в тюрьме Уолтон был ужасным. Время тянулось медленно, было много насилия и самоубийств. Трудно было оставаться неузнаваемым, и я предполагал, что это приведет к конфронтации. Но в первое утро я проснулся и увидел кучу вкусной еды, чай, кофе, принадлежности для бритья. В Уолтоне было много болельщиков "Эвертона". Я старался использовать время с максимальной пользой: изучал спортивную науку, посещал различные курсы по психологии, организовывал занятия в спортзале, писал книгу".



"Уже шесть лет я на свободе. В этом мире не так уж много людей, готовых дать вам второй шанс, особенно в футболе, но "Вест Хэм" приветствовал меня с распростертыми объятиями. Я работаю там в роли посла несколько раз за сезон. Я надеюсь в будущем поработать с XPro — организацией футболистов, которая присматривает за игроками, пережившими трудные времена. В тюрьме 144 бывших футболиста, и 120 из них там — из-за наркотиков".



"Я время от времени выступаю после ужина. Работаю на стройках, водителем, но хочу получить постоянную работу".



Полицейский из Алкмаара



Если Марк Уорд оказался в местах, не столь отдаленных, то Арьян Де Зеув, капитан "Уигана" и "Портсмута", пошел в противоположном направлении. Сейчас он — полицейский детектив в Алкмааре.



"Я учился в университете на медицинском факультете, но после первых нескольких лет, в 25, я получил возможность уехать играть в Англию. Я думал, что поеду туда, поиграю несколько лет и вернусь домой, чтобы стать доктором. Но мне так понравилось там, что вернулся я только через 13 лет, после того, как поиграл за "Барнсли", "Уиган", "Портсмут" и "Ковентри". "Страсть к игре в Англии была намного больше, чем в Нидерландах. И то, что я был капитаном в разных командах, было для меня особенным, как для иностранца".



"Мне было трудно возобновить медицинское обучение снова. Оставалось еще семь или восемь лет учебы, и это меня пугало. Мне было 39 лет, и в таком возрасте учиться так долго уже сложно. Потом я услышал о возможности стать детективом полиции. Я думал об этом долго. У меня уже была смена карьеры. Почему не попробовать снова?"



Всегда хотел, чтобы мир был более справедливым. Всегда хотел поощрять людей к тому, чтобы они ладили друг с другом — это, вероятно, объясняет то, что я был капитаном в многих командах. До того, как я стал футболистом у меня было прозвище "Миротворец".



"Сначала я занимался кражами, грабежами и случаями торговли людьми. В будущем я смогу заниматься убийствами и похищениями людей. Я склоняюсь к криминалистике. Меня однажды узнали на работе. Мы допрашивали подозреваемого в многочисленных кражах и он сказал: "Я знаю тебя — ты долго играл в Англии". В общем, мы поговорили о футболе, а затем продолжили обсуждать преступления. Мое футбольное прошлое также помогает тем, что я готов к физическому контакту. Мы обучаемся справляться с экстремальными ситуациями, потому — я чувствую себя в этой роли довольно комфортно".



"Я заработал приличные деньги в Англии. Лучшая зарплата у меня была, когда я играл в Премьер-Лиге с "Уиганом", но это продлилось всего два года. Этого было достаточно, чтобы обеспечить себя до конца жизни, но я не хочу отдыхать на поле для гольфа. При этом я до сих пор не придумал для себя лучшей работы, чем быть профессиональным футболистом. В своей голове я хотел бы играть до 100 лет. В первые несколько лет я просыпался и каждое субботнее утро спрашивал себя: "С кем мы сегодня играем? О Боже, нет… Я уже не играю…"



Купить машину у вингера "Манчестер Сити"



Полузащитник "Манчестер Сити" Джефф Уитли продает сейчас подержанные машины, но в свое время он считался очень перспективным игроком. Джефф, как и его старший брат Джим, — воспитанники академии Сити времен, когда "горожане" были лишены нынешнего гламура и перебивались с хлеба на воду в первом-втором дивизионе с эпизодическими заходами в Премьер-Лигу.



"Когда я был в" Манчестер Сити", то очень много пил. Один приятель, прошедший реабилитацию, уговаривал меня остановиться: "Ты такой же, как и я. Брось пить, и твоя карьера пойдет на взлет". Я отшучивался — мол, доживу до твоих лет, брошу. Но, к сожалению, это случилось раньше, чем я предполагал, и мою карьеру футболиста уже невозможно было спасти — прохождение реабилитации стало одной из причин, почему я завязал с футболом в 30 лет, но к тому времени вопрос был уже не о карьере, а о нормальной жизни для меня и моей семьи".



"Мой друг и его приятель по автомобильному бизнесу спросили: "Почему бы тебе не поработать на нас?" У меня никогда не было тренинга по продажам, и я должен был сидеть и слушать, учиться — много времени. Это было непросто, но мне пришлось через это пройти. Я не уважал деньги, когда был игроком, и это длилось очень долго. У меня семья, которую нужно поддерживать, и я не из тех, кто будет жить на пособие по безработице".



"У меня сформировался собственный стиль работы с клиентами — не слишком жесткий. Просто в половине случаев я говорю с клиентами не о машинах, а о футболе. Время от времени у меня просят автограф. Бывает и так, что у меня покупают машины только для того, чтобы пообщаться о футболе. Многие узнают меня: "Я ведь знаю тебя, не так ли?" За этим вопросом обычно следует такая фраза от меня: "Если вы когда-то сталкивались со мной, когда я был в пьяном состоянии, то я прошу прощения. Если обидел вас в какой-либо форме…".



"Я не знаю, где я буду в будущем. Я получил тренерскую лицензию Pro и помогаю с тренировками молодых игроков в "Моркаме" (клуб Лиги Два). Я бы хотел вернуться в мир футбола, дать кому-то правильный совет. Я работаю с клиникой "Спортивный Шанс", которая помогал мне. Там я общаюсь с молодыми игроками. Не обязательно о выпивке и наркотиках. Есть масса других проблем, способных испортить карьеру игроку — сверстники, подружки, близкие люди, азартные игры…"



Пожарный из "Арсенала"



Хорошо известны случаи, когда футболистами Премьер-Лиги становились бывшие разнорабочие, строители (Чарли Остин), электрики (Стюарт Пирс) или работники супермаркетов. Гораздо реже случаются обратные примеры — когда после завершения карьеры бывшие футболисты Премьер-Лиги осваивают какую-то гражданскую профессию. Бывший защитник "Арсенала" Дэвид Хиллер, покинувший "Хайбери" с приходом Арсена Венгера после того, как в его крови были обнаружены следы марихуаны, — как раз редкий пример футболиста, который сумел реализовать себя в гражданской профессии.



"Я покинул "Бристоль Роверс" в 1992 году и не хотел больше приезжать просмотры в возрасте 33 лет. Я уже не мог разжечь то, что у меня было в "Арсенале", где я выиграл чемпионат, Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок европейских Кубков, потому я решил просто откланяться и уйти. Я поиграл в 1999 году в клубе, который попал в администрацию ("Портсмут") и был немного разочарован".



"Мне определенно нужно было работать. У меня не было финансовых проблем, но я понимал, что деньги рано или поздно закончатся. Однажды мы слушали с женой радио, и я услышал, что в Бристоле набирают пожарных".



"Я провалил три собеседования кряду. У меня просто не было такого опыта — я был футболистом, а за нами присматривают как за маленькими детьми. Я просто не понимал, что требуется, чтобы получить эту работу. Но я ее получил — с четвертой попытки".



"Быть пожарным — командная работа. Мы едим вместе, выпиваем вместе, занимаемся в спортзале вместе. Это как быть футболистом, но с окладом на 100 штук в год меньше. Когда вы спасаете кому-то жизнь или оказываетесь в опасной ситуации, возникает адреналин. Это волнующе — вы заходите в комнату, где температура достигает 900 градусов, чтобы тушить огонь. Конечно, в профессии футболиста тоже хватает адреналина — особенно на профессиональном уровне, в большом клубе, сражающемся за трофеи. Но несмотря на то, что каждый раз, побеждая с "Арсеналом", я чувствовал ребяческий восторг, здесь немного иначе. Там победы не были нормой, но и не были чем-то экстраординарным".



"Я вернул в свою жизнь адреналин и командный дух, в свободное время комментирую матчи "Арсенала" на клубном канале, а также работаю экспертом на телевидении. И в то же время я не пенсионер — у меня есть фантастическая работа".



Сергей Бабарика, по материалам The Guardian, специально для FAPL.ru