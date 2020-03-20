Не футболом единым
Повесив бутсы на гвоздь, игроки часто сталкиваются с тем, что не могут себя найти в повседневной жизни. Деньги футболистам платят немалые, но не всем удается их удачно инвестировать, вдобавок многие настолько устают от футбола, что хотят отдалиться от него как можно дальше и не готовы заниматься тренерской работой. Мы собрали истории бывших футболистов Премьер-Лиги разных лет с достаточно неординарными занятиями после завершения игровой карьеры.
Талантливый мистер Рипли
Есть стереотип о том, что футболисты — в большинстве своем недалекие люди, которым сложно реализовать себя в других сферах деятельности из-за серьезных пробелов в образовании. Возник он не на ровном месте, но, как и в случае с любым стереотипом, есть исключения из правил. Знакомьтесь: Стюарт Рипли, бывший вингер "Мидлсбро" и чемпионского "Блэкберна"-95, совсем небесталанный футболист, бывший на виду в Премьер-Лиге, а сейчас — квалифицированный адвокат, будущий преподаватель права. Как оказалось, таланты его не ограничиваются футбольным полем.
"Единственное, что я точно знал, когда завершил карьеру — что я хочу поступить в университет. У меня были хорошие отметки в школе, но в 16 лет я подписал профессиональный контракт с "Мидлсбро", так что вариант с университетом отпал сам собой. Я попал в первую команду в 17 лет, и жизнь позаботилась обо мне. Я выиграл Премьер-Лигу и представлял свою страну, но когда вышел на пенсию в 34 года, я почувствовал, что было упущено много возможностей из-за того, что я не попал в университет".
"В общем, после некоторого перерыва я поступил в Университет Центрального Ланкашира. Моим первым намерением была степень по иностранным языкам, но это означало провести год заграницей, а я домосед, да и в то время мои дети еще учились в школе. Так что я выбрал комбинированный курс — французский, криминология и право".
"Я ходил на лекции по праву и наслаждался этим. На том этапе у меня не было намерения стать адвокатом. После получения степени я получил сертификат аспиранта, а затем заключил годичный контракт с фирмой "Брабнерс" в Манчестере. Я провел два года в разных отделах — нужно было найти свое призвание. После того, как я получил квалификацию, я стал работать в отделе спортивного права. Я, вероятно, узнал больше о футболе как о бизнесе за первые шесть месяцев, чем за все время, что провел на поле. Когда вы профессиональный игрок, вы отстранены от реального мира, по крайней мере — до тех пор, пока ваш контракт не истечет".
"Я ушел из "Брабнерс" в 2013 году. Работая с ними, я получил доступ к футбольным клубам, к молодым игрокам и их агентам и так далее. Игрокам стоит лучше понимать работу агента. Мне нравилось общаться с молодыми игроками и составлять портфолио для будущих лекций. Футбол — не настоящая жизнь, и если вы отойдете от него, узнаете другую точку зрения и другое понимание вещей. Ритм вашей жизни полностью меняется. Когда вы играете, у вас есть два потенциальных максимума на протяжении недели, с огромным выбросом адреналина. Когда вы выходите на пенсию, это очень трудно заменить. Вы должны найти другую цель в жизни".
Кроме получения степени по праву, Стюарт Рипли после завершения карьеры основал клинику физиотерапии и спортивных травм, занимающуюся в первую очередь регбийными травмами. Также он стал членом Судебной коллегии FA по рассмотрению дел, связанных с допингом, агентской деятельностью и дискриминацией в спорте. Его сын Коннор Рипли — резервный голкипер клуба "Престон Норт Энд".
Из вратарей — в курьеры
Найджел Спинк — заметная фигура английского вратарского цеха 80-х и 90-х, обладатель Кубка чемпионов с "Астон Виллой", игравший на профессиональном уровне до 42 лет. Сейчас он устал от футбола и наслаждается работой курьера в фирме, которую создал вместе со своим товарищем.
"Я провел 23 года в качестве игрока в английской лиге, 20 из них — в высшем дивизионе, в основном в составе "Астон Виллы". В 2000 году, когда мне было 42 года, я еще хотел поиграть после ухода из "Миллуолла", потому отправился в любительский клуб "Форест Грин Роверс". Примерно через 10 матчей после этого они уволили менеджера и предложили нам с моим товарищем по "Вилле" Дэйвом Нортоном занять вакантное место. Мне было слишком сложно совмещать игру и должность менеджера, потому я завершил карьеру игрока. Я оставался менеджером "Форест Грин" 18 месяцев, а затем присоединился к тренерскому штабу Стива Брюса и работал тренером вратарей в "Бирмингеме", "Уигане" и "Сандерленде".
"Когда весь тренерский штаб получил отставку в "Сандерленде", мы с моим другом Полом Мунро сняли фургон, чтобы забрать вещи и мебель из арендованной квартиры и доставить все в семейный дом в Вест-Мидлендсе. Мы проезжали по автостраде с забитым под завязку фургоном, и я думал: "Хм, это неплохо". Пол искал альтернативную работу, поэтому через полгода мы основали свою службу доставки C&M Couriers. Тем временем я получил работу в "Бристоль Сити", которая продлилась несколько лет, но все завершилось естественным образом. Я был готов завязать с футболом — он становился очень требовательным. Если вы попадаете в Премьер-Лигу, то получаете финансовую выгоду от того, что работаете семь дней в неделю. Но если вы работаете в клубе Чемпионшипа или дивизионом ниже, все не так привлекательно, а работы — не меньше. Я перестал наслаждаться этим и не стал себе врать".
"С тех пор, как я начал водить фургон, это мне нравится. Мы ездим по всей стране, доставляя грузы куда угодно. На этой неделе я был в Бервике, Глазго, Абердине, Корнуолле, Кенте. Доставил поддон с яйцами в Кардифф, детали для ветряной электростанции в Шотландию. Мы доставляем все, что помещается в нашем фургоне".
"Наша награда — возможность добиться успеха в бизнесе. А еще я люблю водить. Мы ездили по очереди на "Мерседесе" Стива Брюса, когда работали в "Сандерленде", и несколько раз в неделю наведывались домой в Бирмингем. Мне действительно нравится встречаться с людьми, которые загружают или разгружают нас, — обычными людьми, далекими от мира футбола. Меня узнают довольно часто, особенно в Вест Мидлендсе. Это нормально. Люди хотят поговорить о футболе и спрашивают о моей карьере. Они не понимают, почему я больше не хочу быть причастным к игре. Но это нормально — я понимаю, что им этого не понять".
Неудачная сделка Марка Уорда
Проблема футболистов после завершения карьеры не только в том, чтобы найти себе занятие по душе, но и в том, чтобы правильно инвестировать деньги. Вингер "Эвертона" Марк Уорд в этом отношении — не лучший пример. Полузащитник не только не смог сохранить какие-то сбережения на момент завершения карьеры, но и принял очень неудачное решение для получения "пассивного дохода".
"Когда я покинул "Эвертон" в 1994 году, то присоединился к "Бирмингему" в качестве играющего тренера. Мы выиграли титул во втором дивизионе в первый же год. Но я не смог найти общий язык с менеджером Барри Фраем и ушел. Вы всегда думаете, что можете получить другую работу, но в моем случае с этим возникли проблемы".
"Хотел бы я быть более подкованным. Я не заботился о своих деньгах должным образом, и вопрос моего падения был делом времени. Если бы я играл несколькими годами позже, я бы стал миллионером. По моему лучшему контракту я зарабатывал 2000 фунтов в неделю. После уплаты 40% налога, оставалось всего 1200 фунтов. Когда вы ведете образ жизни человека с большим домом, машиной и регулярными посещениями вечеринок, это не так уж много. И когда у вас заканчиваются деньги, вы все равно пытаетесь жить этой жизнью".
"Я допустил ошибку и потерпел фиаско. Я сдал в аренду свое имущество, хотя и знал, что оно будет использовано в качестве хранилища чего-то незаконного — возможно, наркотиков. Это было ужасное решение. То, что полиция нашла — четыре килограмма кокаина — не было моим. Но я не мог раскрыть информацию о том, кто арендовал мою собственность из-за риска последствий для своих близких, поэтому мне пришлось взять вину на себя. И все последствия своего решения".
"Я получил восемь лет и отбыл половину срока. Первый год в тюрьме Уолтон был ужасным. Время тянулось медленно, было много насилия и самоубийств. Трудно было оставаться неузнаваемым, и я предполагал, что это приведет к конфронтации. Но в первое утро я проснулся и увидел кучу вкусной еды, чай, кофе, принадлежности для бритья. В Уолтоне было много болельщиков "Эвертона". Я старался использовать время с максимальной пользой: изучал спортивную науку, посещал различные курсы по психологии, организовывал занятия в спортзале, писал книгу".
"Уже шесть лет я на свободе. В этом мире не так уж много людей, готовых дать вам второй шанс, особенно в футболе, но "Вест Хэм" приветствовал меня с распростертыми объятиями. Я работаю там в роли посла несколько раз за сезон. Я надеюсь в будущем поработать с XPro — организацией футболистов, которая присматривает за игроками, пережившими трудные времена. В тюрьме 144 бывших футболиста, и 120 из них там — из-за наркотиков".
"Я время от времени выступаю после ужина. Работаю на стройках, водителем, но хочу получить постоянную работу".
Полицейский из Алкмаара
Если Марк Уорд оказался в местах, не столь отдаленных, то Арьян Де Зеув, капитан "Уигана" и "Портсмута", пошел в противоположном направлении. Сейчас он — полицейский детектив в Алкмааре.
"Я учился в университете на медицинском факультете, но после первых нескольких лет, в 25, я получил возможность уехать играть в Англию. Я думал, что поеду туда, поиграю несколько лет и вернусь домой, чтобы стать доктором. Но мне так понравилось там, что вернулся я только через 13 лет, после того, как поиграл за "Барнсли", "Уиган", "Портсмут" и "Ковентри". "Страсть к игре в Англии была намного больше, чем в Нидерландах. И то, что я был капитаном в разных командах, было для меня особенным, как для иностранца".
"Мне было трудно возобновить медицинское обучение снова. Оставалось еще семь или восемь лет учебы, и это меня пугало. Мне было 39 лет, и в таком возрасте учиться так долго уже сложно. Потом я услышал о возможности стать детективом полиции. Я думал об этом долго. У меня уже была смена карьеры. Почему не попробовать снова?"
Всегда хотел, чтобы мир был более справедливым. Всегда хотел поощрять людей к тому, чтобы они ладили друг с другом — это, вероятно, объясняет то, что я был капитаном в многих командах. До того, как я стал футболистом у меня было прозвище "Миротворец".
"Сначала я занимался кражами, грабежами и случаями торговли людьми. В будущем я смогу заниматься убийствами и похищениями людей. Я склоняюсь к криминалистике. Меня однажды узнали на работе. Мы допрашивали подозреваемого в многочисленных кражах и он сказал: "Я знаю тебя — ты долго играл в Англии". В общем, мы поговорили о футболе, а затем продолжили обсуждать преступления. Мое футбольное прошлое также помогает тем, что я готов к физическому контакту. Мы обучаемся справляться с экстремальными ситуациями, потому — я чувствую себя в этой роли довольно комфортно".
"Я заработал приличные деньги в Англии. Лучшая зарплата у меня была, когда я играл в Премьер-Лиге с "Уиганом", но это продлилось всего два года. Этого было достаточно, чтобы обеспечить себя до конца жизни, но я не хочу отдыхать на поле для гольфа. При этом я до сих пор не придумал для себя лучшей работы, чем быть профессиональным футболистом. В своей голове я хотел бы играть до 100 лет. В первые несколько лет я просыпался и каждое субботнее утро спрашивал себя: "С кем мы сегодня играем? О Боже, нет… Я уже не играю…"
Купить машину у вингера "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Джефф Уитли продает сейчас подержанные машины, но в свое время он считался очень перспективным игроком. Джефф, как и его старший брат Джим, — воспитанники академии Сити времен, когда "горожане" были лишены нынешнего гламура и перебивались с хлеба на воду в первом-втором дивизионе с эпизодическими заходами в Премьер-Лигу.
"Когда я был в" Манчестер Сити", то очень много пил. Один приятель, прошедший реабилитацию, уговаривал меня остановиться: "Ты такой же, как и я. Брось пить, и твоя карьера пойдет на взлет". Я отшучивался — мол, доживу до твоих лет, брошу. Но, к сожалению, это случилось раньше, чем я предполагал, и мою карьеру футболиста уже невозможно было спасти — прохождение реабилитации стало одной из причин, почему я завязал с футболом в 30 лет, но к тому времени вопрос был уже не о карьере, а о нормальной жизни для меня и моей семьи".
"Мой друг и его приятель по автомобильному бизнесу спросили: "Почему бы тебе не поработать на нас?" У меня никогда не было тренинга по продажам, и я должен был сидеть и слушать, учиться — много времени. Это было непросто, но мне пришлось через это пройти. Я не уважал деньги, когда был игроком, и это длилось очень долго. У меня семья, которую нужно поддерживать, и я не из тех, кто будет жить на пособие по безработице".
"У меня сформировался собственный стиль работы с клиентами — не слишком жесткий. Просто в половине случаев я говорю с клиентами не о машинах, а о футболе. Время от времени у меня просят автограф. Бывает и так, что у меня покупают машины только для того, чтобы пообщаться о футболе. Многие узнают меня: "Я ведь знаю тебя, не так ли?" За этим вопросом обычно следует такая фраза от меня: "Если вы когда-то сталкивались со мной, когда я был в пьяном состоянии, то я прошу прощения. Если обидел вас в какой-либо форме…".
"Я не знаю, где я буду в будущем. Я получил тренерскую лицензию Pro и помогаю с тренировками молодых игроков в "Моркаме" (клуб Лиги Два). Я бы хотел вернуться в мир футбола, дать кому-то правильный совет. Я работаю с клиникой "Спортивный Шанс", которая помогал мне. Там я общаюсь с молодыми игроками. Не обязательно о выпивке и наркотиках. Есть масса других проблем, способных испортить карьеру игроку — сверстники, подружки, близкие люди, азартные игры…"
Пожарный из "Арсенала"
Хорошо известны случаи, когда футболистами Премьер-Лиги становились бывшие разнорабочие, строители (Чарли Остин), электрики (Стюарт Пирс) или работники супермаркетов. Гораздо реже случаются обратные примеры — когда после завершения карьеры бывшие футболисты Премьер-Лиги осваивают какую-то гражданскую профессию. Бывший защитник "Арсенала" Дэвид Хиллер, покинувший "Хайбери" с приходом Арсена Венгера после того, как в его крови были обнаружены следы марихуаны, — как раз редкий пример футболиста, который сумел реализовать себя в гражданской профессии.
"Я покинул "Бристоль Роверс" в 1992 году и не хотел больше приезжать просмотры в возрасте 33 лет. Я уже не мог разжечь то, что у меня было в "Арсенале", где я выиграл чемпионат, Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок европейских Кубков, потому я решил просто откланяться и уйти. Я поиграл в 1999 году в клубе, который попал в администрацию ("Портсмут") и был немного разочарован".
"Мне определенно нужно было работать. У меня не было финансовых проблем, но я понимал, что деньги рано или поздно закончатся. Однажды мы слушали с женой радио, и я услышал, что в Бристоле набирают пожарных".
"Я провалил три собеседования кряду. У меня просто не было такого опыта — я был футболистом, а за нами присматривают как за маленькими детьми. Я просто не понимал, что требуется, чтобы получить эту работу. Но я ее получил — с четвертой попытки".
"Быть пожарным — командная работа. Мы едим вместе, выпиваем вместе, занимаемся в спортзале вместе. Это как быть футболистом, но с окладом на 100 штук в год меньше. Когда вы спасаете кому-то жизнь или оказываетесь в опасной ситуации, возникает адреналин. Это волнующе — вы заходите в комнату, где температура достигает 900 градусов, чтобы тушить огонь. Конечно, в профессии футболиста тоже хватает адреналина — особенно на профессиональном уровне, в большом клубе, сражающемся за трофеи. Но несмотря на то, что каждый раз, побеждая с "Арсеналом", я чувствовал ребяческий восторг, здесь немного иначе. Там победы не были нормой, но и не были чем-то экстраординарным".
"Я вернул в свою жизнь адреналин и командный дух, в свободное время комментирую матчи "Арсенала" на клубном канале, а также работаю экспертом на телевидении. И в то же время я не пенсионер — у меня есть фантастическая работа".
Сергей Бабарика, по материалам The Guardian, специально для FAPL.ru
20.03.2020 06:00
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Стюарт Пирс топ и ниипёт!
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Гритка так же никак не может найти себя после гастарбайтерства в Польше
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Вот пожарный из арсенала точно пригодился бы фанам ливера. Горят пердаки просто целым пламенем
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игроки часто сталкиваются с тем, что не могут себя найти в повседневной жизни
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Стоило лишь абсолютно е6анутому фонаду лондонского футбольного клуба "Щленще" отсосать бомжатский член, как тут началось по всему миру... и чего им раньше не хватало?!?!? Соси обычный член, нет надо было китайский... Абсолютно е6анутые фонады лондоского футбольного клуба "Щленще" заслуживают того, чтоб сдохнуть от коронавируса. Если бог есть (его нет), пожалуйста, забери абсолютно всех е6анутых фонадов синей помойки "Щленще". Чтоб о них ни слуху, ни духу... Абсолютно е6анутого админетстратора данного недоресурса mihajlo тоже бы прихвать впридачу.
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