Лебеф отговаривает "Челси" от покупки Коутиньо
Бывший капитан "Челси" Франк Лебеф считает, что полузащитнику Филиппе Коутиньо нет места в команде Фрэнка Лэмпарда.
На текущей неделе каталонское издание Sport назвало "Челси" фаворитом в борьбе за Коутиньо, сообщив о том, что "синие" уже контактируют и с "Барселоной", и с самим Филиппе.
Однако Лебеф выступает против трансфера 27-летнего бразильца, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.
"Коутиньо хорошо выступал за "Ливерпуль", но он был плох в "Барселоне" и пока что плох в "Баварии".
"У меня появляется много вопросов, когда говорят о его возможном переходе в "Челси". Что он даст команде?"
"У нас есть молодые игроки, очень талантливые и очень перспективные. У нас есть хорошие полузащитники в лице Ковачича и Жоржиньо, которые организуют игру".
"Я не знаю, где бы ему нашлось место. Будь я президентом или тренером, у меня были бы очень большие сомнения насчет его приглашения", — сообщил Лебеф ESPN.
20.03.2020 00:05
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Последние комментарии:
Кстати, а что там Мистер Перестрелка-Азароебатель?
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Если абстрагироваться, то, на самом деле, можно себе представить, как Коут обратно нащупает свою игру в Челси. Ему будет проще вернуть себе уверенность и кураж именно в команде, где много молодежи и есть вакантное место для лидера атак.
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нам дерьма не жалко, дерьмо тянется к дерьму что пенсы что безвиз сплошной гараж дерьма
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