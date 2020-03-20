Лебеф отговаривает "Челси" от покупки Коутиньо

Бывший капитан "Челси" Франк Лебеф считает, что полузащитнику Филиппе Коутиньо нет места в команде Фрэнка Лэмпарда.

На текущей неделе каталонское издание Sport назвало "Челси" фаворитом в борьбе за Коутиньо, сообщив о том, что "синие" уже контактируют и с "Барселоной", и с самим Филиппе.



Однако Лебеф выступает против трансфера 27-летнего бразильца, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды.



"Коутиньо хорошо выступал за "Ливерпуль", но он был плох в "Барселоне" и пока что плох в "Баварии".



"У меня появляется много вопросов, когда говорят о его возможном переходе в "Челси". Что он даст команде?"



"У нас есть молодые игроки, очень талантливые и очень перспективные. У нас есть хорошие полузащитники в лице Ковачича и Жоржиньо, которые организуют игру".



"Я не знаю, где бы ему нашлось место. Будь я президентом или тренером, у меня были бы очень большие сомнения насчет его приглашения", — сообщил Лебеф ESPN.