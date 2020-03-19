Клубы Премьер-Лиги готовы доиграть сезон без зрителей
Клубы Премьер-Лиги смирились с идеей, что концовку сезона им, возможно, придется доигрывать без зрителей.
По итогам состоявшейся в четверг видеоконференции вызванная пандемией коронавируса пауза в английском футболе была продлена до 30 апреля.
В опубликованном заявлении говорится, что сезон 2019/20 будет доигран, сколько бы времени это ни потребовало.
Естественно, в идеале Премьер-Лига хотела бы сыграть оставшиеся матчи до 30 июня — именно эту дату обозначил УЕФА, отложив Чемпионат Европы на следующий год.
Завершив сезон в срок до 30 июня, клубы Премьер-Лиги избавили бы себя от ряда проблем, связанных с истекающими контрактами и соглашениями по аренде. Другая проблема — контрактные обязательства перед бродкастерами.
Как сообщает The Telegraph, в сложившейся ситуации клубы Премьер-Лиги готовы пойти на жертву — в жертву могут быть принесены зрители, которые приходят на стадионы.
В данный момент в Британии действует запрет на массовые собрания людей, и если к концу апреля власти не снимут эти ограничения, команды Премьер-Лиги собираются играть при пустых трибунах.
19.03.2020 23:00
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Последние комментарии:
Да да доигрываите только в масках или распираторах на поле.....
Полная жопа - уже разгорается в Англии а они даже каронтин в стрене незапустили! Премьер рекомендует в бары неходить а толку ноль! люди лазят тусуются массого, а это полный крах будет когда до пика дойдут! Только сейчас школы закрыли.... походу они ни как не доиграют сезон! Это жестокий вирус ребята...
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Пососалси ФК даже не заметит потери. Их старая помойка постоянно пустая.
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