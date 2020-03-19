Клубы Премьер-Лиги готовы доиграть сезон без зрителей

Клубы Премьер-Лиги смирились с идеей, что концовку сезона им, возможно, придется доигрывать без зрителей.

По итогам состоявшейся в четверг видеоконференции вызванная пандемией коронавируса пауза в английском футболе была продлена до 30 апреля.



В опубликованном заявлении говорится, что сезон 2019/20 будет доигран, сколько бы времени это ни потребовало.



Естественно, в идеале Премьер-Лига хотела бы сыграть оставшиеся матчи до 30 июня — именно эту дату обозначил УЕФА, отложив Чемпионат Европы на следующий год.



Завершив сезон в срок до 30 июня, клубы Премьер-Лиги избавили бы себя от ряда проблем, связанных с истекающими контрактами и соглашениями по аренде. Другая проблема — контрактные обязательства перед бродкастерами.



Как сообщает The Telegraph, в сложившейся ситуации клубы Премьер-Лиги готовы пойти на жертву — в жертву могут быть принесены зрители, которые приходят на стадионы.



В данный момент в Британии действует запрет на массовые собрания людей, и если к концу апреля власти не снимут эти ограничения, команды Премьер-Лиги собираются играть при пустых трибунах.