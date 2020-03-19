Клопп: "Думаю о парнях даже во сне"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он выстраивает отношения со своими игроками.

Работая бок о бок с Клоппом, многие игроки "Ливерпуля" добились огромного прогресса и выросли в звезд первой величины.

По словам Клоппа, он просто одержим своими игроками и старается контролировать гораздо больше вещей, чем просто тренировочный процесс. Юрген старается, чтобы футболисты ему доверяли.

"Я думаю об этих парнях целый день, за исключением сна. На самом деле, наверное, даже во сне. Я не хочу этого, это происходит само по себе, потому что тебе нужно переварить так много информации".

"Для меня важнее всего, чтобы игрок находился в своем лучшем состоянии в нужный момент времени, и чтобы достичь этого, мы адаптируем питание, тренировки и тактику".

"Однако есть время, когда они уезжают к себе домой, и и там твои полномочия бессильны. Они ведут обычную жизнь, но это все равно может сказываться на их игре".

"Я не притворяюсь, что мне все равно. Мне не все равно. Тебе важно понимать, с кем ты работаешь и почему кто-то целеустремлен и мотивирован".

"Мне нужно знать своих игроков. Это позволяет тебе выстроить отношения. Они могут поговорить со мной, и это важно".

"Мы можем выиграть 4:0, и ты захочешь поговорить с глазу на глаз. Или мы можем проиграть 4:0, и ты захочешь поговорить со мной с глазу на глаз. В обоих случаях разговор будет одинаковым, потому что разговор не зависит от результатов".

"Это дело личного характера, и чем лучше ваши отношения, тем лучше вы работаете вместе", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 19.03.2020 21:53 # apl-nash
    Какой же Клопп... неотдыхающий

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  2. jirrort 19.03.2020 21:52 # jirrort
    Спалился ротатор

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  3. unclearness 19.03.2020 21:31 # unclearness
    Ну что за топарь, даже во сне ротирует

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  4. hammersmith 19.03.2020 21:26 # hammersmith
    соберешь

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  5. farot 19.03.2020 21:17 # farot
    новость не читал. Это он про судей?

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  6. osetin-15reg 19.03.2020 21:03 # osetin-15reg
    Ммм,сейчас латентные гомосеки изойдутся в остроумии

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  7. gidro-met 19.03.2020 21:02 # gidro-met
    Клопп вроде натуралом на первый взгляд показался.. Но это не точно

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