Клопп: "Думаю о парнях даже во сне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он выстраивает отношения со своими игроками.

Работая бок о бок с Клоппом, многие игроки "Ливерпуля" добились огромного прогресса и выросли в звезд первой величины.



По словам Клоппа, он просто одержим своими игроками и старается контролировать гораздо больше вещей, чем просто тренировочный процесс. Юрген старается, чтобы футболисты ему доверяли.



"Я думаю об этих парнях целый день, за исключением сна. На самом деле, наверное, даже во сне. Я не хочу этого, это происходит само по себе, потому что тебе нужно переварить так много информации".



"Для меня важнее всего, чтобы игрок находился в своем лучшем состоянии в нужный момент времени, и чтобы достичь этого, мы адаптируем питание, тренировки и тактику".



"Однако есть время, когда они уезжают к себе домой, и и там твои полномочия бессильны. Они ведут обычную жизнь, но это все равно может сказываться на их игре".



"Я не притворяюсь, что мне все равно. Мне не все равно. Тебе важно понимать, с кем ты работаешь и почему кто-то целеустремлен и мотивирован".



"Мне нужно знать своих игроков. Это позволяет тебе выстроить отношения. Они могут поговорить со мной, и это важно".



"Мы можем выиграть 4:0, и ты захочешь поговорить с глазу на глаз. Или мы можем проиграть 4:0, и ты захочешь поговорить со мной с глазу на глаз. В обоих случаях разговор будет одинаковым, потому что разговор не зависит от результатов".



"Это дело личного характера, и чем лучше ваши отношения, тем лучше вы работаете вместе", — цитирует Клоппа Sky Sports.